Хотя перемещение тактического ядерного оружия в Беларусь создает призрак ядерной войны, на самом деле громкая инициатива почти наверняка имеет более зловещие цели.

Современное ядерное оружие и механизмы его доставки могут поражать цели в любой точке мира, поэтому никакой военной выгоды от ядерного оружия передового базирования больше нет.

Военный аналитик Шон Белл утверждает, что передовое базирование делает их более уязвимыми, поскольку современные спутниковые технологии позволяют очень точно отслеживать их местоположение.

Россия (и другие ядерные державы) имеет в своем арсенале тысячи единиц ядерного оружия, поэтому потенциальному противнику очень трудно гарантировать, что все они будут нацелены и уничтожены до того, как будет совершено какое-либо нападение. Эта концепция называлась "гарантированное взаимное уничтожение" (MAD), которая стала определять концепцию ядерного сдерживания: владение ядерным оружием было окончательным сдерживающим фактором, поскольку ни в чьих интересах не было когда-либо применять такое оружие.

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Путин знает, что без поддержки Запада Украине будет значительно труднее противостоять российскому вторжению. В результате Путин регулярно поднимает вопрос о возможности перерастания войны в потенциальный ядерный конфликт, если она перерастет в битву между Востоком и Западом.

Перемещение ядерного оружия в Беларусь гарантированно привлечет широкое внимание средств массовой информации, и, таким образом, Путин решит, что это создает угрозу ядерного конфликта и, таким образом, может удержать некоторые западные страны от поддержки Украины.

Гораздо более вероятным выглядит то, что передислокация ядерного оружия в Беларусь - это способ для России увеличить количество российских военнослужащих, которые обычно дислоцируются в Беларуси.

Потому что большинство аналитиков считают, что Путин сохраняет свои империалистические амбиции и там, где ему не удалось захватить Украину военным путем, он намерен обезопасить Беларусь "исключительно".

В Беларуси уже размещены тысячи российских военнослужащих (а теперь, возможно, и отряд наемников Вагнера), поэтому России не составит труда повернуться против своего хозяина и установить российский контроль.

Такой шаг обеспечит Путину столь необходимый успех и потенциально ограниченные потери. Так что, хотя перемещение тактического ядерного оружия в Беларусь создает призрак ядерной войны, на самом деле громкая инициатива почти наверняка имеет более зловещие цели.

Возможное размещение ядерного оружия в Беларуси

В июне в рамках комментария российской пропагандистке Ольге Скабеевой беларуский диктатор Лукашенко заявил, что получил от РФ сверхмощное ядерное оружие. По состоянию на 13 июня разведка США не подтверждала передачу Беларуси ядерного оружия со стороны РФ.

Польша обеспокоена сотрудничеством Беларуси и России в вопросах ядерного оружия. Варшава призывает Вашингтон передать ей ядерные боеголовки.