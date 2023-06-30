Окончательное решение будет зависеть от американских партнеров, заявил глава польского правительства.

Польша обеспокоена сотрудничеством Беларуси и России в вопросах ядерного оружия. Варшава призывает Вашингтон передать ей ядерные боеголовки.

В Брюсселе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции заявил, что нельзя игнорировать угрозы Путина.

"В связи с тем, что Россия намерена разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, мы еще больше призываем весь НАТО принять участие в программе Nuclear Sharing", - сказал глава правительства.

Видео дня

При этом он подчеркнул, что окончательное решение будет зависеть от американских партнеров.

"Мы заявляем о нашей готовности действовать быстро в этом отношении. Мы не хотим сидеть сложа руки, пока Путин усиливает всевозможные угрозы", - добавил Моравецкий.

Nuclear Sharing - это программа НАТО, которая является частью политики ядерного сдерживания Альянса. Она предоставляет ядерные боеголовки государствам-членам, у которых нет собственного ядерного оружия. С ноября 2009 года в рамках Nuclear Sharing американское ядерное оружие размещено в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

Лукашенко объявил, что получил от РФ атомную бомбу

Напомним, что в июне в рамках комментария российской пропагандистке Ольге Скабеевой беларуский диктатор Лукашенко заявил, что получил от РФ сверхмощное ядерное оружие.

Он уточнил, что по своей силе эти бомбы в три раза мощнее, чем те, которые применили при бомбардировках Хиросимы и Нагасаки ВС США. Лукашенко добавил, что речь идет об отдельных образцах, которые передал ему российский президент Владимир Путин.

Отметим, что по состоянию на 13 июня разведка США не подтверждала передачу Беларуси ядерного оружия со стороны РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: