США заинтересованы в том, чтобы посадить РФ на технологическую "диету", но для этого требуется время и нейтральное отношение Китая. Недавно издание The Telegraph опубликовало расследование, в котором говорится о том, что КНР помогает вооружать РФ вертолетами, беспилотниками, оптическими прицелами и важнейшими металлами, которые используются в оборонной промышленности. Некоторые китайские фирмы даже имеют офисы в Москве или веб-сайты компаний на русском языке и не прилагают особых усилий для того, чтобы скрыть свои связи с военными, размещая фотографии истребителей и военных кораблей на своих домашних страницах.

Поэтому для того, чтобы любые западные санкции, ограничения против технологий для России были эффективными, нам и Западу нужно не столько хорошее отношение Китая, сколько китайский нейтралитет. Понятно, что Китай не заинтересован в том, чтобы Россия полностью проиграла, но, очевидно, Китай не заинтересован, чтобы она выиграла. Ведь если бы он в этом был заинтересован, то помощь пошла бы намного больше, намного раньше и активнее.

Китай не заинтересован в том, чтобы Россия полностью проиграла, или выиграла

То есть для нас вопрос в том, чтобы официальный Пекин на государственном уровне убедить не помогать России.

Видим, что американцы как раз этим и занимаются - путем классического "кнута" и "пряника". Они предлагают китайцам абсолютно четкую вариативность: либо вы помогаете россиянам и на вас накладываются санкции - такие же как на Россию, либо вы остаетесь нашими торговыми партнерами, мы обмениваемся технологиями, общаемся, но вы не помогаете России.

Что касается отдельных китайских компаний, которые могут передавать россиянам часть вооружения, технологии, то, мы видим, американцы их довольно оперативно вносят в санкционные списки и сразу начинают их экономически давить.

Поэтому, нужно ли нам позитивное отношение Китая, чтобы остановить поток технологий в Россию? Нет. Нам нужен нейтральный Китай. А с другими вызовами союзники стараются справляться.

В частности, против Ирана после 24 февраля ввели дополнительных почти 2,5 тысячи санкций. То есть все знают, как нужно работать с Ираном. Если мы говорим о других странах, через которые россияне могут обходить санкции, или что-то получать, то, к сожалению, здесь пока что санкционный режим США и американская система ограничений лимитированы в своих инструментах.

Нам нужен нейтральный Китай. С другими вызовами союзники справятся

Дело в том, что сейчас - один из первых случаев, когда приходится в таком масштабе ограничить какую-то страну и, соответственно, из-за этого вводить ряд дополнительных санкций против третьих стран. Поэтому пока у американцев нет достаточного инструментария для того, чтобы это было эффективным. Но они над этим работают. Видим, что Министерство юстиции буквально каждый месяц вносит новые правки, добавляет к существующим законопроектам новые инструменты. Американцы пытаются улучшить собственную систему, но пока слишком велика выборка стран.

Еще один момент - эти страны очень разные: начиная с Турции, которая якобы является союзником, и заканчивая Центральноазиатскими государствами, которые на самом деле тоже попадают под санкции активно. То есть, у американцев - огромный фронт работ, которые они за раз не могут охватить. Поэтому для того, чтобы вторичные санкции, ограничения для тех, кто помогает РФ выходить из-под санкций, действовали, нужно время. Политическая воля это осуществить есть.

Александр Краев, эксперт Совета внешней политики"Украинская призма"