Он считает, что, вероятно, беспилотник был уничтожен американскими силами в море.

Полковник запаса, военный эксперт Роман Свитан прокомментировал атаку российских Су-27 на американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper.

Как он заявил в эфире телеканала "Киев", это точно был перехват воздушной цели. Был взлет двух истребителей и выход на цель.

"А дальше приняли решение по ее уничтожению. Был запрет на уничтожение с бортового оружия, сбросили горючее на беспилотник. У Су-27 9 тонн топлива, он может часть сбросить... А дальше пилонами повредили винт... После этого беспилотник упал", — пояснил он свое видение инцидента над Черным морем.

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Свитан добавил, что после этого, вероятно, беспилотник был уничтожен американскими силами в море.

"Это чистая атака, атака преднамеренная. Решение по этой атаке будут принимать страны НАТО и Пентагон", — охарактеризовал он действия российских Су-27.

Инцидент с российскими Су-27 и американским беспилотником

Вооруженные силы США 14 марта заявили, что российский истребитель Су-27 протаранил над Черным морем американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper.

В Белом доме действия России назвали "опасными, непрофессиональными и безрассудными". В свою очередь, в Минобороны РФ уверяют, что не сбивали американский беспилотник.

Издание NYT сообщило, что перехваченный российскими Су-27 беспилотник MQ-9 Reaper был безоружным.

В США заявили, что были приняты меры, чтобы сбитый над Черным морем беспилотник MQ-9 Reaper не попал в чужие руки.

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