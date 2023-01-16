По словам Болтона, Запад хочет помочь Киеву выиграть в войне с минимальными убытками для Украины.

Американский политик-республиканец, экс-президент 45-го президента США по вопросам безопасности Джон Болтон заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский должен продолжать давить на Белый дом и НАТО, чтобы разработать стратегию и видеть перспективы победы в войне.

В эфире "Эспрессо" он заявил, что сейчас у коллективного Запада и Украины нет общего и эффективного плана победы над агрессором.

"Если бы у нас был лучший план, то мы бы не проходили через эти постоянные заявления украинского правительства, когда они говорят нужно это оружие, то оружие и еще одно, а Белый дом говорит, возможно, да, а может, нет. Давайте решим, что у нас по плану, а потом найдем ресурсы, необходимые для достижения поставленных целей", - пояснил Болтон.

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По его словам, целью должна быть минимизация жертв украинцев и их убытков на пути к победе. Политик отметил, что война в Украине касается всех в мире, а не только Европы.

"Если мы победим и дадим этот урок, то он что-то скажет россиянам и китайцам в Азии и другим странам мира. Ведь победа Украины - это также победа США и НАТО. Мы должны объяснить людям во всем мире, что это не просто европейская война, а на этом этапе – это действительно мировая война", - заключил Болтон.

Война в Украине: помощь США

Как ранее сообщал УНИАН, в Белом доме официально объявили о выделении Украине нового пакета помощи на сумму $3 млрд. На эту сумму Киеву будут выделены боеприпасы и оружие из запасов Министерства обороны. Еще $225 млн будут направлены на финансирование долгосрочного потенциала и модернизации ВСУ.

10 января стало известно, что Украина получит от Вашингтона 14 модульных ракетных комплексов Vampire для защиты своего неба.

Кроме того, в ближайшие недели США введут новые санкции против Российской Федерации. Ограничительные меры повлияют на обороноспособность и финансовые возможности страны-агрессора.

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