Сергей Жинов сомневается, что у россиян был какой-то жуткий компромат на Меркель.

Экс-разведчик РФ и публицист Сергей Жирнов не исключает, что бывший канцлер Ангела Меркель в молодости была "на крючке" у КГБ и в дальнейшем не просто так придерживалась пророссийской позиции.

"Говорят, у нее папашка был какой-то пастор. А мы же понимаем, что во времена Штази, если тебе позволяют заниматься не совсем коммунистической деятельностью, значит, на тебя есть компромат или ты у них "на крючке". Возможно, и сама Меркель была у них "на крючке", - заявил он.

По словам Жирнова, вряд ли у них был какой-то жуткий компромат на Меркель, да и в Германии в целом никого и вербовать не надо было:

"В Германии все про бабло и выгоду. Сотрудничество с Россией их устраивало, оно было выгодным для Германии".

Экс-разведчик уверен, что сейчас посадить Меркель за работу на интересы российского диктатора Путина будет сложно, так как любой ее адвокат сведет все к тому, что она в первую очередь преследовала интересы Германии.

Ангела Меркель - последние заявления о Путине и РФ

Ранее сообщалось, что незадолго до ухода с поста канцлера Германии Ангела Меркель якобы пыталась организовать переговоры с Путиным. Впрочем, эти попытки не принесли результатов из-за нехватки рычагов влияния на него.

До этого Меркель предостерегала мир от игнорирования угроз России в контексте войны в Украине как блефа. Она подчеркнула, что прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России.