Меркель заявила, что нападение России на Украину стало "глубоким поворотным моментом".

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель предостерегла от игнорирования угроз России в контексте войны в Украине как блефа.

Об этом она сказала на церемонии, посвященной 77-летию Süddeutsche Zeitung в Мюнхене, пишет "Европейская правда".

Меркель заявила, что нападение РФ на Украину стал "глубоким поворотным моментом", и что "нам всем настоятельно рекомендуется серьезно относиться к словам, а не классифицировать их как блеф с самого начала".

Видео дня

Она подчеркнула, что прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России.

"Пока нам не удалось этого сделать, холодная война на самом деле еще не закончилась", - сказала Меркель.

Заявления Меркель о войне в Украине

Перед этим бывшая канцлер Германии Ангела Меркель отреагировала на угрозы президента Российской Федерации Владимира Путина применить ядерное оружие. Она заявила, что политической мудростью будет серьезное отношение к этим заявлениям. По ее словам, не стоит все угрозы Путина считать блефом.

На слова Меркель отреагировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, заявив, что европейские страны все еще оглядываются на Россию и опасаются ее, несмотря на успешные контрнаступательные действия украинской армии.

Вас также могут заинтересовать новости: