Кроме того, 310 миллионов евро выделяется на стимулирование стран ЕС к совместной закупке оборонных возможностей.

Европейская комиссия направляет 1,1 млрд евро на стимулирование оборонных исследований и разработок Евросоюза. Об этом сообщается на официальном сайте Еврокомиссии.

Отмечается, что Еврокомиссия принимает новые меры для поддержки безопасности граждан ЕС для готовности к обороне "с общим обязательством около 2 миллиардов евро".

"Чтобы гарантировать, что Европа остается на переднем крае оборонных технологий и инноваций, Комиссия приняла четвертую годовую рабочую программу Европейского оборонного фонда (EDF) и объявила соответствующие конкурсы предложений, выделяя дополнительно 1,1 миллиарда евро", - говорится в сообщении.

Согласно информации ЕК, рабочая программа EDF на 2024 год, которая охватывает 32 темы конкурса, будет финансировать проекты в важных сферах обороны, включая противодействие гиперзвуковым ракетам, разработку ряда беспилотных аппаратов в воздухе и на земле, обеспечение безопасной космической связи. Конечный срок подачи предложений - 5 ноября 2024 года.

Кроме того, как информирует ЕК, 310 миллионов евро выделяется на стимулирование стран ЕС к совместной закупке оборонных возможностей.

"С принятием инструмента укрепления европейской оборонной промышленности через рабочую программу совместной закупки (EDIRPA) и запуском соответствующих конкурсов предложений Комиссия впервые поощряет государства-члены к совместному приобретению оборонной продукции, которая является наиболее актуальной, особенно при усилении агрессии России против Украины. Совокупный спрос обеспечит предсказуемость и, таким образом, будет стимулировать нашу отрасль наращивать производственные мощности, а также улучшит оперативную совместимость национальных вооруженных сил", - убеждены в Еврокомиссии.

Так, с общим бюджетом в 310 миллионов евро рабочая программа EDIRPA будет поддерживать совместные закупки в трех сферах:

боеприпасы (например, стрелковое оружие, артиллерийские боеприпасы, минометы, ракеты);

противовоздушная и противоракетная оборона;

замена устаревших систем (например, танков, бронетехники, беспилотников).

В ЕК уточнили, что конечный срок подачи предложений по этой программе - 25 июля 2024 года.

Оборонпром ЕС - последние новости

Еврокомиссия выделила 500 миллионов евро на увеличение производства боеприпасов из общей суммы 2 миллиарда евро на укрепление оборонной промышленности ЕС.

На днях Украина призвала западных союзников финансировать ее внутреннее производство оружия. Как пишет Financial Times, наращенные в Украине в последнее время производственные мощности теперь значительно превышают объемы доступных для заказов средств.

Также УНИАН сообщал, что производитель истребителей Mirage сделал неутешительное заявление о перспективах усиления оборонки ЕС. Руководитель французской аэрокосмической компании Dassault Aviation Эрик Траппье выразил сомнения относительно новых обещаний Евросоюза увеличить производство вооружений.

В частности, он предупредил, что создание настоящей европейской оборонной промышленности может занять десятилетия.

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