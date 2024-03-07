Европа все еще имеет тенденцию покупать продукцию оборонной промышленности США.

Руководитель французской аэрокосмической компании Dassault Aviation Эрик Траппье выразил сомнения относительно новых обещаний Евросоюза увеличить производство вооружений, предупредив, что создание настоящей европейской оборонной промышленности может занять десятилетия.

Отмечается, что он выразил скептицизм относительно недавнего стремления Брюсселя перезагрузить оборонную промышленность региона, в том числе, возможно, с помощью совместных планов финансирования и закупок, пишет Financial Times.

"Европа вдруг поверила, что работать над обороной – это хорошо... Я рад, что это осознание пришло. Между этим осознанием и реальным развитием европейской оборонной промышленности пройдет много лет и даже много десятилетий", – сказал руководитель компании.

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По его словам, Европа все еще имеет тенденцию покупать продукцию оборонной промышленности США, пытается действовать гибко и имеет впереди годы работы над улучшением цепи поставок, которая пострадала от многолетних сокращений оборонного бюджета.

Указано, что Dassault – одна из европейских компаний, которая получила выгоду от улучшения ситуации с оборонными бюджетами во всем мире после многолетних сокращений, и ее заказы на самолеты Rafale продолжают расти.

Но большая часть этих заказов, за исключением крупных заказов от Франции и меньших заказов от таких стран, как Греция, поступила из-за пределов ЕС, из Индии, ОАЭ или Индонезии. Такие страны, как Германия и Нидерланды, недавно сделали выбор в пользу американских самолетов F35 компании Lockheed Martin.

По словам журналистов, Траппье не единственный, кто выливает холодную воду на некоторые оборонные амбиции ЕС. Такие компании, как немецкий производитель боеприпасов Rheinmetall, также сетуют на медленный темп принятия решений.

Траппье считает, что Европа должна обеспечить простоту процедур, а не только увеличивать финансирование отрасли. Он добавил, что европейские поставщики Dassault сталкиваются с проблемами с собственными источниками поставок, часто за пределами ЕС, или ограничены такими проблемами, как высокие цены на энергоносители и погашение государственной помощи.

Стоит отметить, что Dassault Aviation является производителем таких самолетов как Mirage 2000 и Rafale.

ВПК Евросоюза

Ранее УНИАН писал, что Еврокомиссия предлагает ЕС способы стимулировать свою оборонную промышленность, чтобы она могла перейти в "режим военной экономики" в ответ на вторжение России в Украину.

Однако финансово консервативные страны ЕС сопротивляются новому плану Брюсселя по увеличению совместного финансирования обороны, что ставит под сомнение стремление к быстрому наращиванию промышленного потенциала континента.

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