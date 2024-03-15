Планируется до конца 2025 года увеличить мощность производства боеприпасов до 2 миллионов снарядов в год.

Европейская комиссия направила 500 миллионов евро на поддержку производства боеприпасов (ASAP). Как говорится в сообщении на сайте ЕК, это позволит европейской оборонной промышленности до конца 2025 года увеличить мощность производства боеприпасов до 2 миллионов снарядов в год.

Отмечается, что ЕК выбрала 31 проект, чтобы помочь европейской промышленности увеличить производство боеприпасов. Отобранные проекты охватывают пять сфер: взрывчатые вещества, порох, снаряды, ракеты и сертификация испытаний и восстановления. Проекты профинансируют на 513 млн евро из бюджетов ЕС и Норвегии.

Отмечается, что программа ASAP сосредотачивается на порохе и взрывчатых веществах, которые являются узкими местами для производства боеприпасов, и выделит на них примерно три четверти средств. Программа будет поддерживать проекты, которые увеличат годовую мощность производства более чем на 10 000 тонн пороха и более чем на 4 300 тонн взрывчатых веществ. С этой целью ЕС инвестирует 248 миллионов евро в мощности по производству пороха и 124 миллиона евро в мощности по производству взрывчатых веществ.

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Ожидается, что грантовые соглашения с отобранными заявителями будут подписаны в мае 2024 года.

Комиссия также запустила Рабочую программу для инструмента укрепления европейской оборонной промышленности через совместные закупки (EDIRPA), чтобы стимулировать государства-члены к совместной закупке оборонных возможностей.

С общим бюджетом в 310 миллионов евро рабочая программа EDIRPA будет поддерживать совместные закупки в трех сферах: 1) боеприпасы (например, стрелковое оружие, артиллерийские боеприпасы, минометы, ракеты), 2) противовоздушная и противоракетная оборона и 3) платформы и замена устаревших систем (например, танков, бронетехники, систем поддержки, солдатских систем, беспилотников). Конечный срок подачи предложений - 25 июля 2024 года.

Также ЕК приняла четвертую годовую рабочую программу Европейского оборонного фонда (EDF) и объявила соответствующие конкурсы предложений, выделяя на это дополнительно 1,1 миллиарда евро, включая 225 миллионов евро на поддержку инноваций и оборонных стартапов.

Снаряды для Украины

Напомним, государства-члены Евросоюза в начале прошлого года договорились, что до марта 2024-го совместными усилиями передадут украинскому государству миллион артиллерийских боеприпасов. Но до конца года ЕС смог передать Украине лишь 300 тысяч снарядов.

В феврале президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что обещанный миллион артиллерийских снарядов калибра 155 мм, которые ранее Европейский Союз планировал передать Украине до марта 2024 года, окончательно доставят в нашу страну до конца текущего года.

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