Николас Мадуро заявил, что западная часть Гайаны - Эссекибо - будет 24-м штатом Венесуэлы.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро официально объявил часть соседней Гайаны Эссекибо 24-м штатом Венесуэлы и призвал парламент страны принять соответствующий закон, который это оформит.

Как пишет Reuters, Мадуро также показал новую карту страны, включающую Эссекибо, и поручил направить ее во все школы, колледжи и университеты Венесуэлы. Он также распорядился немедленно начать выдачу лицензий на добычу нефти в этом богатом ресурсами регионе.

Как пишет испанская El País, Венесуэла на фоне разгорающегося конфликта с соседней Гайаной мобилизует армию.

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Также сообщается, что Мадуро объявляет об аннексии региона Эссекибо и Каракас назначил исполняющего обязанности губернатора региона, который в настоящее время находится под властью Гайаны.

Спор вокруг региона Эссекибо

Речь идет о спорной территории к западу от реки Эссекибо. Ее площадь составляет 159,5 тысяч квадратных километров, это около двух третей всей территории Гайаны. В 1899 году третейский суд в Париже признал территорию Эссекибо частью Гайаны – тогда она была колонией Великобритании.

Теперь Венесуэла добивается отмены этого решения, утверждая, что оно было несправедливым и провела референдум, на котором 95% населения, по официальным данным, высказались за аннексию региона. Однако очевидцы, посетившие избирательные участки по всей стране, сказали, что во многих из них в очереди стояло мало людей или людей не было вообще. Власти Гайаны в ответ подали иск в Международный суд ООН. Еще преддверии референдума этот суд постановил, что Венесуэла не должна предпринимать действий, которые бы оспаривали контроль Гайаны над территорией, но прямо не запретил проведение голосования.

Территория Эссекибо богата полезными ископаемыми и дает доступ к району Атлантического океана, где в 2015 году энергетический гигант ExxonMobil обнаружил нефть в промышленных объемах, что привлекло внимание правительства Мадуро. Некоторые политические аналитики назвали референдум демонстрацией силы Мадуро и проверкой поддержки его правительства перед запланированными на 2024 год президентскими выборами.

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