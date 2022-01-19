Сегодня госсекретарь США встретится с руководством Украины.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, который сегодня, 19 января, приедет в Киев, заявил, что у президента РФ Владимира Путина еще есть шанс наладить отношения между странами и урегулировать кризис.

Об этом он сказал накануне, передает Reuters.

Как пишет СМИ, заявление Блинкена прозвучало на фоне сосредоточения Россией своей многотысячной армии у границы с Украиной.

"Соединенные Штаты не хотят конфликта. Мы хотим мира", - заверил американский чиновник.

"Президент Путин имеет возможность предпринять шаги для деэскалации этого кризиса, чтобы Соединенные Штаты и Россия могли поддерживать отношения, которые не основаны на враждебности или кризисе", - добавил он.

Визит Блинкена в Киев

Во вторник стало известно, что 19 января в столицу Украины прилетит госсекретарь США. В Госдепе заявили, что визит Блинкена состоится вслед после недели активной дипломатии с участием Соединенных Штатов с европейскими союзниками и партнерами в отношении выработки единого подхода с целью устранения угрозы РФ.

В Киеве чиновник встретится с президентом Владимиром Зеленским, главой МИД Дмитрием Кулебой и сотрудниками американского посольства. После Украины Блинкен отправится в Германию.

Накануне в Белом доме заявили, что РФ может напасть на Украину в любой момент.