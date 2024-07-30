Бизнесмен стал донором спермы еще 15 лет назад.

Российский бизнесмен, основатель социальной сети "ВКонтакте" и владелец Telegram Павел Дуров заявил, что имеет 100 детей в 12 странах мира.

Как написал Дуров в своем Telegram-канале признался, что стал донором спермы по просьбе друга 15 лет назад. Сначала он воспринял это предложение как шутку.

"Он сказал, что они с женой не могут иметь детей из-за проблем с фертильностью, и попросил меня сдать сперму в клинике, чтобы у них родился ребенок. Я хохотал до упаду, прежде чем понял, что он говорит вполне серьезно", - написал Дуров. Видео дня

Позже врач клиники, якобы, сказал бизнесмену, что сдавать сперму - его гражданский долг, ведь качественного донорского материала очень мало. В одной клинике ЭКО якобы до сих пор хранится его биоматериал, готовый к оплодотворению.

Дуров утверждает, что планирует рассекретить свой генетический код, чтобы его биологическим детям было легче найти друг друга.

Другие новости о Дурове

Как сообщал УНИАН, создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что имеет украинские корни. Предприниматель также признался, что давно изучает украинский язык и достаточно хорошо на нем разговаривает.

Более того, Дуров утверждает, что неоднократно бывал в Украине. Он говорит, что его всегда хорошо принимали. Культура и менталитет украинцев повлияли на его решение глубже изучать язык. В 2022 году он начал пользоваться специальным приложением, с помощью которого получает новые знания в украинском.

Вас также могут заинтересовать новости: