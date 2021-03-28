Грузовик с надписью компании, которая стала известной после инцидента с контейнеровозом в Суэцком канале, въехал в легковушку и прижал ее к обочине.

Грузовик с надписью Evergreen в результате ДТП перегородил трассу Чанчунь-Шэньчжэнь в Китае, в результате чего там образовалась масштабная пробка.

Как сообщают местные СМИ, грузовик с надписью компании, которая стала известной после инцидента с контейнеровозом в Суэцком канале, въехал в легковушку и прижал ее к обочине.

В результате дорожно-транспортного происшествия четырехполосная трасса в одну сторону была заблокирована.

Грузовик принадлежит той же тайваньской фирме, что и знаменитый контейнеровоз в Суэцком канале.

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Инцидент с контейнеровозом Evergreen в Суэцком канале

24 марта 2021 года стало известно о том, что судно Evergreen полностью заблокировало движение по Суэцкому каналу, который соединяет Средиземное и Красное моря.

Гигантский контейнеровоз под флагом Панамы попытался развернуться в узком пространстве и намертво застрял на мели.

По состоянию на 25 марта 2021 года восемь буксиров не смогли сдвинуть заблокировавшее Суэцкий канал судно.

Корабль 400 метров длиной, 60 метров - в ширину и рассчитан на 200 тысяч тонн груза.

Протяженность Суэцкого канала составляет 193 км (120 миль). Он был открыт в 1869 году и является одним из самых загруженных водных путей в мире. Около 12% мировой торговли, в том числе почти 10% нефти и 8% сжиженного природного газа, проходит через канал.

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Автор: Денис Прядко