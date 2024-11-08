В частности, из-за неизвестности, какая помощь может быть и чего вообще Украине ждать от США.

Следующие месяцы до официального вступления Дональда Трампа в должность президента будут тяжелыми для Украины. Об этом военный эксперт Иван Ступак сказал в эфире на Радио NV.

Эксперт рассказал, чего Украине следует ожидать в ближайшие три месяца, пока победитель президентской гонки в США Дональд Трамп полноценно вступит в свою должность.

"Три месяца - говорить, что они будут капитально тяжелыми, нет, но они будут морально неприятными для нас, потому что мы ожидаем изменения в Белом доме", - сказал Ступак.

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Он напомнил, что инаугурация Трампа состоится 20 января, а потом еще пройдет некоторое время, пока новый президент назначит свою администрацию.

"И только тогда мы будем понимать, по ключевым показателям, что нас вообще может ожидать", - добавил Ступак.

По его словам, важно дождаться, кого назначат на должность государственного секретаря США, главы Пентагона, советника Белого дома по вопросам национальной безопасности, главы ЦРУ. От того, кем будут эти люди, станет понятно, чего Украине ожидать.

"Или действительно, как Дональд Трамп говорил, мы за 24 часа все остановим, или наоборот, там будет открытая, откровенная антироссийская риторика. Есть сплетни, что Майк Помпео может вернуться на одну из этих должностей. Он занимает антироссийскую позицию и это действительно может быть на пользу Украине. Но вот эти три месяца будут действительно в определенном ожидании, не понимании, а что дальше", - отметил Ступак.

Также он добавил, что еще вопросом является, чем успеет действующая администрация Джо Байдена доставить в Украину последнюю объявленную помощь на 6 млрд долларов. Из них, та помощь, которая есть на складах в США, оценивается на сумму в 4 млрд долл. Еще на 2 млрд долл оружие надо изготовить. Возникает вопрос, успеют ли это вооружение изготовить до вступления Трампа в должность.

При этом, он оценил перспективы, что администрация Байдена в конце своей каденции изменит политику осторожности к Украине, и позволит наносить дальнобойные удары вглубь территории РФ.

"Откровенно, моя частная позиция - ситуация 60% на 40%. Это 60% того, что переходная администрация президента Байдена оставит свою политику по отношению к Украине неизменной: опасения эскалации, красные линии, из Российской Федерации идет обеспокоенность и озабоченность. Это все будет оставаться. А 40% вероятность того, что действительно может быть такая риторика... украинцы ловите "Атакамсы" и лупаште по РФ", - сказал Ступак.

Война в Украине - влияние США

Как сообщал УНИАН, 6 ноября президент Владимир Зеленский выразил убеждение, что быстрое окончание войны, которое обещал Дональд Трамп, обязательно будет означать определенные потери для Украины. Однако предметно мирные инициативы следующего президента США с Киевом еще не были обсуждены.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что один из вариантов "мирного плана" Дональда Трампа по завершению войны в Украине может касаться требования к Украине отказаться от вступления в НАТО минимум на 20 лет. В обмен на это Украина продолжит получать от Штатов оружие для сдерживания будущей российской агрессии.

В украинском Министерстве иностранных дел этот план комментировать отказались. В то же время бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес считает, чтотакой шаг был бы ужасной ошибкой.

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