В Европе тоже не обрадуются таким переговорам, подчеркнул Ходжес.

Издание WSJ сообщило, что одним из вариантов "мирного плана" Дональда Трампа по завершению войны в Украине может быть отказ от вступления в НАТО минимум на 20 лет. Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес считает, что такой шаг был бы ужасной ошибкой.

"Это ограничивает украинский выбор. Такое ограничение – это ужасная ошибка, по моему мнению. Все, что вознаграждает российскую агрессию, будет править за страшную ошибку. Я думаю, что каждый из ваших слушателей знает, что нельзя верить России, нельзя заключать с ней никаких соглашений. Мы были бы очень наивны и глупы, если бы подумали, что вдруг Россия превратится в какую-то ответственную страну, которая придерживается каких-то соглашений", – сказал он в эфире телеканала "Киев24".

По мнению Ходжеса, большинство украинцев отвергнут такой план. Он отметил, что Украина не может делать все по указанию американского или российского президента.

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"Европейцы из Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии также не будут рады таким переговорам, потому что они знают, что это только будет откладывать страшную опасность. Я не вижу чего-то положительного от этого соглашения, которое вознаградит российскую агрессию", – резюмировал Бен Ходжес.

"Мирный план" Трампа

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что один из вариантов "мирного плана" Дональда Трампа по завершению войны в Украине может касаться требования к Украине отказаться от вступления в НАТО минимум на 20 лет. В обмен на это Украина продолжит получать от Штатов оружие для сдерживания будущей российской агрессии.

В украинском Министерстве иностранных дел этот план комментировать отказались. Там отметили, что в статье изложены лишь "чьи-то мысли", а не "официальная позиция" следующего президента США.

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