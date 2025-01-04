Судья отметил, что приговор будет "мягким" с безусловным освобождением.

Избранному президенту США Дональду Трампу объявят приговор по делу о подкупе порнозвезды за 10 дней до его инаугурации. Об этом сообщает AP.

Отмечается, что судья Хуан Мерчан назначил оглашение приговора по делу о выплатах за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс $130 тыс. на 10 января.

При этом судья отметил, что приговор будет "мягким" с безусловным освобождением. По его словам, приговор может быть обвинительным, но без приговора к заключению, штрафам или испытательному сроку. При этом Трамп сможет участвовать в заседании дистанционно.

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"Мерчан, который председательствовал в судебном процессе над Трампом, сообщил в письменном решении, что он приговорит бывшего и будущего президента к так называемому безусловному освобождению, при котором осуждение остается в силе, но дело закрывают без тюремного заключения. штрафа или условного срока. ... Только закрытие этого дела будет служить интересам правосудия", - отметил судья.

Обвинение Трампа

Трампу грозило до четырех лет заключения по делу о "деньгах за молчание" после того, как в мае 2024 года присяжные признали его виновным по 34 пунктам обвинения в фальсификации бизнес-документации для выплат звезде фильмов для взрослых перед выборами 2016 года.

Также УНИАН сообщал, что Трампа будут судить за хранение секретных документов в разгар президентской кампании. Ему было предъявлено обвинение в том, что он якобы незаконно хранил документы, связанные с национальной безопасностью, после того, как покинул пост президента США.

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