Шольц подчеркнул, что помощь Украине должна быть безвозмездной.

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал идею Дональда Трампа о получении доступа к украинским ценным металлам в качестве вознаграждения за военную помощь США.

В интервью немецкой газете RND Шольц высказался резко негативно об идее "услуга за услугу" в отношении помощи Украине, подчеркнув, что такая помощь должна быть безвозмездной.

"Украина подвергается нападению, и мы помогаем, не требуя ничего взамен. Это должно быть позицией каждого", - заявил Шольц.

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Ранее канцлер Германии уже подвергал критике требование Трампа о доступе к украинским ценным металлам, назвав его "очень эгоистичным".

Идея Трампа о помощи в обмен на ценные металлы

Недавно Дональд Трамп заявил, что хочет обменять "ценные металлы" Украины на помощь от США.

В Офисе президента Украины сказали, что такой пункт есть в "плане победы" Владимира Зеленского, а украинский лидер уже обсуждал этот вопрос с Трампом осенью 2024 года. Как пишет Financial Times, предложение соответствует стратегии, которую Украина разрабатывает для углубления связей с администрацией Трампа, предоставляя США доступ к критически важным минералов, используемых в высокотехнологичных отраслях.

Как объясняли эксперты, интерес для зарубежных инвесторов представляют такие стратегические ископаемые, как никель, литий титан и кобальт.

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