Он напомнил, что именно он разрешил поставки Украине противотанковых ракет Javelin, и, по мнению Трампа, они стали решающими в момент российского вторжения.

Президент США Дональд Трамп заявил, что "спасает" Украину от России, и если бы не его помощь, Украина была бы "раздавлена". Об этом он сказал в интервью The Atlantic.

"Думаю, я спасаю эту страну. Думаю, эта страна была бы раздавлена ​​очень скоро. Это большая военная машина", - сказал Трамп, очевидно, имея в виду российскую военную мощь.

Он напомнил, что именно он разрешил поставки Украине противотанковых ракет Javelin, которые стали решающим моментом в противостоянии российским танкам в начале вторжения. Если бы не это оружие, война бы "закончилась за один день", уверен Трамп.

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"Если бы не я — я тот, кто дал им "Джавелины", которые подбили танки. Знаете, тот танковый момент был важным моментом, когда танки застряли в грязи, и я дал им огромное количество "Джавелинов". Это противотанковые ракеты. И они уничтожили все эти танки, когда те застряли в грязи. Это был важный момент, потому что, если бы эти танки вошли, они были бы в 71 миле от Киева и собирались захватить Киев. Это был бы конец войны; она бы закончилась за один день", - сказал он.

В то же время он отметил, что ему "жаль, что это (война) продолжилось", поскольку в результате погибло много людей, "гораздо больше людей, чем сообщается".

Он подчеркнул, что сейчас своим вмешательством "спасает" Украину.

"Я действительно могу сказать, что я спасаю эту страну…. Я думаю, что я оказываю большую услугу Украине", - заявил Трамп.

При этом на замечание журналиста The Atlantic Джеффри Голдберга о том, что украинцы не считают Трампа "спасителем", президент США отметил, что "они не верят, потому что у них довольно хорошая реклама".

Дональд Трамп - последние заявления

Ранее Трамп призвал российского диктатора Владимира Путина подписать мирное соглашение с Украиной. Он выразил свое разочарование Путиным из-за недавнего российского ракетного удара по Киеву и сказал, что не может сказать точно, серьезно ли российский президент настроен на прекращение войны.

Также в ответ на объявленное кремлевским диктатором Владимиром Путиным временное прекращение огня в Белом Доме сообщили, что Трамп всё больше испытывает разочарование как в Путине, так и в президенте Украины Владимире Зеленском, и что обе стороны должны сесть за стол переговоров для прекращения войны.

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