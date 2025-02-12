В частности аналитика смутило очевидное приравнивание жертвы и агрессора в этой войне.

Сегодня президент США Дональд Трамп провел телефонные разговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Несмотря на оптимистичный тон заявлений всех сторон, эксперт-американист, директор программы "Северная Америка" Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев увидел ряд тревожных моментов.

В частности аналитика обеспокоил пост Трампа в соцсети Truth Social, опубликованный по итогам телефонного разговора с Зеленским.

"Пост об Украине: плюсы и минусы. Плюсы: Трамп продолжает видеть в нас хороших собеседников, которые также хотят кооперироваться и общаться. На этом, к сожалению, все. Минусы многоплановые и обширные", - написал Краев в своем Фейсбуке.

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Американист отмечает, что неприемлемым является сравнение украинского президента с российским диктатором, который якобы также хочет мира. Краев видит здесь приравнивание жертвы агрессии к агрессору.

"Здесь и "Боже храни народы России и Украины!", здесь и сильный упор на встрече с [вице-президентом США Джей Ди] Вэнсом и [госсекретарем США Марком] Рубио в Мюнхене (значит, таки к тому моменту уже будут иметь определенное видение и определенный драфт стратегии, который явно в исполнении Вэнса не будет очень проукраинским)", - добавляет Краев.

По мнению эксперта, теперь задача усложняется и Украина должна не просто быть заметной в Мюнхене, а должна приехать на конференцию готовой, как в первый день самих переговоров.

В разговоре Трампа с Путиным американиста беспокоит аспект, где "Путин уже, извините, точно держит лидерство и ведет Трампа", потому что слишком много разговоров о Второй мировой войне. По его словам, это может свидетельствовать, что Трампа можно затянуть в путинские псевдо-исторические конспирологии.

"Единственное, что даже больше насторожило - Келлога заменяют на Рэтклифа в переговорах, и это не хорошо", - добавил эксперт.

Трамп поговорил с Путиным и Зеленским

Как сообщал УНИАН, сегодня президент США Дональд Трамп имел телефонные разговоры сначала с российским диктатором Владимиром Путиным, а затем с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп назвал разговор с Путиным длительным и очень продуктивным и рассказал, что договорились о переговорах "немедленно". Отметил, что оба размышляли о великой истории их народов и о том, как успешно воевали вместе во Второй мировой войне.

По его словам, согласились, что хотят остановить миллионы смертей, которые происходят в войне между Россией и Украиной.

Трамп после разговора с Зеленским написал, что президент Украины как и Путин, хочет мира.

По словам Трампа, он обсуждал с Зеленским "различные темы, связанные с войной", но главным образом - запланированную на пятницу встречу украинской и американской делегаций на Мюнхенской конференции по безопасности. Президент США надеется, что результаты этой встречи будут положительными. По его словам, пришло время остановить эту "бессмысленную войну", где были массовые и совершенно ненужные смерти и разрушения. "Да благословит Бог народы России и Украины!" - написал Трамп.

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