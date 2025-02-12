Пресс-секретарь Белого дома Ливитт высказалась о возможном визите президента США в Россию.

В Белом доме пока не готовы говорить о возможности очной встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Она начала свою речь с объявления, что президент Трамп поговорил по телефону с Путиным и позже с Зеленским. Она подтвердила, что разговоры прошли очень хорошо.

Также она сказала, что не в курсе каких-либо "предварительных условий" по Украине для встречи лидеров РФ и США, но это не значит, что их вовсе нет.

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"Президент Дональд Трамп пока не принимал решений по поводу визита в России. Однако Дональд Трамп стремится наладить конструктивные отношения с Россией. Он об этом неоднократно заявлял", - отметила Ливитт.

Она добавила, что Трамп рассматривает Путина как "конкурента в регионе", но считает важным поддержание дипломатических отношений.

Также, по утверждению пресс-секретаря, спецпредставитель Трампа Киг Келллог останется важным членом переговорной группы, а организация объединенных наций в данный момент не является стороной, которая участвует в мирных инициативах.

Она рассказала, что госсекретарь США Марк Рубио и вице президент Джей Ди Вэнс встретятся в ближайшие дни с президентом Украины Владимиром Зеленским и переговорят с ним непосредственно о возможных вопросах членствах в НАТО, а также о вопросах, связанных с ядерным статусом Украины.

Разговоры Трампа с Путиным и Зеленским

Трамп провел 12 февраля телефонные переговоры с Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разговор длился почти полтора часа и рассказал, что Трампа пригласили в Москву.

После этого Трамп поговорил по телефону с Зеленским. Украинский президент сообщил, что разговор был возможностях достичь мира, о нашей готовности работать вместе на уровне команд".

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