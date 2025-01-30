США могут стать слабее, если Трамп введет такую политику, считают в издании.

Неоднозначная позиция президента США Дональда Трампа по поддержке Украины и Тайваня, его планы вводить пошлины и угрозы вернуть Панамский канал, а также поглотить Канаду и забрать Гренландию дают понять, что он хочет вернуться к силовой политике и сферам интересов 19 века, пишет Foreign Affairs.

"В ту эпоху великие державы стремились разделить мир на регионы, в которых каждая из них доминировала бы независимо от желаний тех, кто там жил - видение мира, которое Трамп явно разделяет. Трамп не видит значительных интересов США за пределами Западного полушария, считает, что альянсы истощают американскую казну, и считает, что Соединенные Штаты должны доминировать в своем регионе", - подчеркивают в материале.

В издании отметили, что Трамп считает российского диктатора Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина своими коллегами, а не лидеров стран-союзников, таких Японии, Франции или Великобритании.

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"Трамп регулярно осуждает этих союзников за то, что они пользуются щедростью США, но он приветствует Путина как "сообразительного", "сильного" и "гениального" за вторжение в Украину, а Си - за "исключительно блестящий" контроль над китайскими гражданами с помощью "железного кулака". Восхваляя этих автократов, Трамп проявляет свое особое восхищение лидерами, которые обладают властью без ограничений - даже теми, кто активно враждебно относится к интересам США", - отмечают в материале.

Кроме того, в Foreign Affairs отмечают, что Трамп, скорее всего, может уступить сферы влияния Китаю и РФ, если они сделают то же самое. Издание напомнило, что президент США также обвинил украинского лидера Владимира Зеленского, а не Путина, в продолжении войны в Украине. Поэтому он хочет решить конфликт с помощью соглашения, "которое отдает украинскую территорию России и запрещает Украине вступать в НАТО".

"Трамп не против приуменьшить значение послевоенных альянсов, которые распространяются на предполагаемые сферы интересов России и Китая. Например, он неоднократно ставил под сомнение ценность НАТО (расширение которого он обвиняет в том, что оно спровоцировало вторжение России в Украину) и угрожал вывести американские войска из Южной Кореи. Он считает такие альянсы плохими инвестициями, которые обременяют Соединенные Штаты расходами на защиту стран, которые, к тому же, забирают у американцев рабочие места", - добавляют авторы материала.

Также Foreign Affairs сравнивает Трампа с Путиным и Си, которые тоже считают, что экономическую силу следует использовать как рычаг для того, чтобы получить уступки от стран, которые его не устраивают.

"Подобно тому, как Путин использовал российскую нефть и газ для запугивания Европы, а Си манипулировал китайским экспортом и импортом, чтобы заставить такие страны, как Австралия и Япония, Трамп выступает за использование тарифов для того, чтобы заставить как отечественные, так и иностранные корпорации перенести производство в Соединенные Штаты. Трамп также рассматривает тарифы как инструмент принуждения иностранного капитала подчиниться его воле в других вопросах", - объясняют в материале.

Авторы публикации отмечают, что США могут потерпеть неудачу в такой политике из-за того, что Китай и Россия могут быть лучше в этом плане. Это связано с тем, что Китай имеет большие возможности, чтобы уменьшить влияние США в мире. Однако сам Трамп не хочет предлагать другим странам возможности, он требует только уступок.

"Пекин, наоборот, стремится вести бизнес по всему миру благодаря своей инфраструктурной инициативе "Один пояс, один путь"; он инвестирует с небольшим количеством немедленных условий и говорит на языке взаимовыгодных результатов. Китайские фирмы также часто предлагают конкурентоспособную продукцию по лучшим ценам, чем американские компании. Неудивительно, что Китай уже стал торговым партнером номер один для многих стран глобального Юга. И поскольку Вашингтон выходит из таких международных институтов, как Всемирная организация здравоохранения и Парижское климатическое соглашение, Пекин быстро заполняет образовавшийся вакуум", - проанализировали в издании.

В то же время политическая система США ставит Трампа в невыгодное положение, ведь Китай и Россия почти полностью контролируют свое население, используя страх, слежку и репрессии, чтобы держать своих граждан в повиновении. Однако как бы Трамп ни старался, ему не удастся создать такую власть над американским народом, заключает Foreign Affairs.

Политика Трампа - последние новости

Ранее обозреватель Bloomberg писал, что Трамп может заключить соглашение по "разделу мира" с Путиным и Си Цзиньпином. Если президент США заключит такое соглашение с китайским и российским лидерами - это будет выглядеть, как пакт между империалистами, основанный на простом принципе "прав тот, у кого сила", считает эксперт.

Также издание Reuters писало, что пошлины Трампа на медь и алюминий "ударят" по простым американцам. Причиной этого является то, что в стране дефицит отечественного производства, а на восстановление отрасли нужно много времени.

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