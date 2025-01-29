Это может напоминать "новую Ялту" — на основе Ялтинской конференции между Рузвельтом, Сталиным и Черчилем.

Ситуация в мире будет зависеть от решений мировых лидеров — в частности это касается президента США Дональда Трампа, кремлевского диктатора Владимира Путина и президента Китая Си Цзиньпина.

Если "заглянуть к ним в голову" и оценить идеи, которые там циркулируют, можно обнаружить не столько столкновение идеологий, сколько общий склад мышления, пишет экс-главред Handelsblatt Global, автор The Economist и обозреватель Bloomberg Андреас Клут в своем материале.

Путин и Си Цзиньпин, по его словам, надеются, что с Трампом удастся заключить сделку по разделу мира на сферы влияния — что-то около, что произошло во время "Ялтинской конференции" в 1945 году между 32-м президентом США Франклином Рузвельтом, лидером СССР Иосифом Сталиным и британским премьер-министром Уинстоном Черчилем.

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Тогда Рузвельт надеялся, что Сталин одобрит новый порядок, запрещающий империалистическую агрессию, и согласится на создание организации, которая будет называться Организация Объединенных Наций (ООН). Он этого добился, но только на бумаге.

По факту он и Черчилль согласились на сделку, в результате которой Сталин подчинил себе Центральную и Восточную Европу.

Если Трамп заключит какую-нибудь сделку с китайским и российским лидерами — это будет выглядеть, как пакт между империалистами, основанный не на каких-то возвышенных идеях, а на простом принципе "прав тот, у кого сила", где принуждение считается нормой.

Если они не договорятся о разделе добычи, это может привести к войне между этими странами. Но в любом случае это обречет на гибель малые страны, оказавшиеся между ними.

Что известно из истории о противостоянии между большими странами

Клут сообщает, что во времена холодной войны американские и советские лидеры придерживались противоположных идеологий — свободу и капитализм (или "либерализм") с одной стороны, и различные формы марксизма-ленинизма — с другой. Но ситуация в мире оставалась стабильной.

Сейчас же три мировых лидера движимы не столько четко выраженными идеологиями, сколько простыми инстинктами: жаждой власти и общим стремлением к доминированию, включающему территориальную экспансию (империализм). Из-за этого текущее время гораздо опаснее "холодной войны".

До недавнего времени США препятствовали возрождению неоимпериализма, который Си Цзиньпин воплощает в Азии, а Путин — в Восточной Европе.

Однако американская исключительность пошла на убыль. Особенно в момент, когда Трамп принес присягу во второй раз. Он уже начал запугивать Данию, потому что хочет включить Гренландию в состав США, Панаму — потому что хочет "вернуть" построенный американцами Панамский канал, а также Канаду, которую он считает подходящей для роли 51-го штата.

Другие новости о Трампе

Ранее УНИАН сообщал, что Франция может разместить свои войска в Гренландии из-за угроз Трампа. "Если Дания позовет на помощь, Франция будет там. Европейские границы являются суверенными, будь то северные, южные, восточные или западные... Никто не может позволить себе играть с нашими границами", - считает министр иностранных дел Франции.

Кроме того, Зеленский похвалил риторику Трампа в отношении РФ. "Это именно то, чего боится Путин. Он не хочет, чтобы сильный Трамп поддерживал Украину, потому что это была бы сильная Украина", - заявил президент Украины.

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