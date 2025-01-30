Русопулос подчеркнул, что Трамп "как бизнесмен готов делать все очень быстро".

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Теодорас Русопулос заявил, что верит в то, что президент США Дональд Трамп может привести "к поиску решения или по крайней мере к поиску общего пути для диалога" по войне в Украине. Об этом Русопулос сказал в интервью изданию РБК-Украина.

По его словам, Трамп "как бизнесмен готов делать все очень быстро", и он уже "сыграл решающую роль на Ближнем Востоке и в освобождении части заложников".

Что касается Украины, то "он попробует", считает президент ПАСЕ. По его мнению, важно, что "Путин (Владимир Путин - российский диктатор, - ред.) и все люди из его окружения уже говорили о господине Трампе как о более близком им, чем предыдущая администрация", ведь в политической жизни и в международных отношениях "личные отношения играют решающую роль".

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"Поэтому я верю, что он может привести нас к поиску решения или по крайней мере к поиску общего пути для диалога, мирного процесса", - отметил Русопулос.

Отвечая на вопрос о том, сможет ли Трамп привести к решению о мире в Украине "за 100 дней", он сказал, что "те, кто считают себя очень сильными, если они не используют свою власть в первые дни своего правления, их власть исчезает". Поэтому он выразил надежду, что "это может быть возможностью".

По этому поводу политик вспомнил свой разговор с покойным президентом Израиля Шимоном Пересом, который состоялся в 2003 году. Русопулос процитировал, какой совет дал тогда ему израильский политик.

"Когда вы управляете страной, когда вас избирают, вы говорите: "У меня есть 100 дней, чтобы все изменить". А потом просыпаетесь утром, а первый год уже прошел. А потом просыпаетесь утром, и второй год прошел, а потом просыпаетесь утром третьего и говорите, что у меня остался только один год", - вспомнил сказанное Пересом президент ПАСЕ.

Планы Трампа относительно войны в Украине: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, "Трампу нет дела до Украины", говорится в СМИ. Издание The Times заявило, что "он хочет получить кредит доверия за прекращение боевых действий, объявить себя миротворцем и вернуться домой".

По мнению бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, президент Трамп осознал сложность задачи прекращения войны России против Украины и больше не говорит о том, что это будет сделано за "24 часа".

Перед инаугурацией Трамп заявлял, что война России против Украины может обостриться в дальнейшем. Однако он выразил надежду, что ее удастся завершить в течение шести месяцев.

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