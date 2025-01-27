Трамп уже посещал саммит Инициативы трех морей в 2017 году, во время своего первого президентского срока.

Польша планирует пригласить президента США Дональда Трампа на саммит Инициативы трех морей 28-29 апреля этого года. Об этом заявила глава канцелярии президента Польши Малгожата Папроцкая, сообщает Polsat News.

Она отметила, что на саммите будут "хорошие темы для обсуждения", напомнив, что Трамп посещал саммит Инициативы трех морей в 2017 году, в свой первый президентский срок.

"С точки зрения календаря, это была бы лучшая возможность, но, конечно, мы контактируем с американской администрацией, приглашения будут разосланы", - объявила она, добавив, что "еще есть время для этого, но эта тема уже должна быть поднята на переговорах".

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Папроцкая напомнила, что Дуда и Трамп недавно встречались во время визита в Париж на открытии реставрированного собора Парижской Богоматери, а также общались по телефону 11 ноября.

Она также выразила уверенность, что двусторонняя встреча Дональда Трампа с Анджеем Дудой состоится "в ближайшее время".

"На административных уровнях контакт поддерживается постоянно", - подчеркнула она.

Дональд Трамп - новости

Ранее Дональд Трамп спрогнозировал, куда планирует осуществить первый зарубежный визит в качестве президента США. По его словам, это могут быть либо Великобритания, либо Саудовская Аравия.

Издание The New York Times писало, что президент США Дональд Трамп и правитель России Владимир Путин ведут дипломатическую игру, обмениваясь заявлениями и намеками, что завершение войны в Украине требует их личной встречи, возможно, без участия украинской стороны.

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