Дуда отметил, что работал с президентом Трампом четыре года его первого срока, в том числе в плане мировой безопасности.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что уже неоднократно говорил об Украине с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и тот принимает ее во внимание, изучает возможности для завершения российского вторжения, чтобы Украина была безопасной и существовала как независимое государство. Об этом Дуда сказал в Варшаве во время совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским встречи с представителями СМИ.

Польского президента спросили, запланирована ли в ближайшее время его встреча с Трампом и готов ли он выполнять роль лидера среди руководителей стран Европы, чтобы не допустить принятия необдуманных решений, которые могут быть напрямую вредными с точки зрения безопасности Украины.

"Я думаю, что говорить о любых необдуманных, непродуманных решениях совсем неоправданно. Потому что любые необдуманные решения, если бы они должны были состояться, они бы уже были, о них бы уже слышали из уст президента Трампа. Я думаю, что здесь таких решений не существует. Президент Трамп очень спокойно рассматривает реальные возможности, действия, которые могут приниматься с целью завершения российского вторжения и чтобы Украина была безопасной, чтобы существовала как независимое государство. Я думаю, что это есть фундамент, основное из разговоров моих с Президентом Трампом", - ответил Дуда.

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Он сказал, что уже неоднократно говорил об Украине с Трампом. Польский лидер отметил:

"Всегда во время встречи Трамп спрашивает у меня мою оценку ситуации в Украине. И всегда я ее озвучиваю. В последний раз была возможность в Париже. И я не сомневаюсь, что подобные возможности вскоре у нас еще будут. Впереди вступление Трампа в должность президента, уже во второй раз. И я спокойно отношусь к перспективе построения безопасности во время второго срока президента Трампа, а также в отношении безопасности Украины".

Дуда отметил, что работал с президентом Трампом 4 года его первого срока, в том числе в плане мировой безопасности.

"И сегодня я спокойно воспринимаю факт вступления в должность президента Трампа уже на следующей неделе", - подчеркнул Дуда.

Он говорит, что не знает, когда у него будет следующая встреча с Трампом.

"Но уверяю, что от меня Трампу поступает информация как от политика, который сохраняет хорошие отношения и даже дружеские, и который является соседом Украины, а также с близкого расстояния наблюдает и пользуется соответствующей информацией из Украины. И такая оценка президенту Трампу передается. И безусловно она принимается во внимание", - сказал Дуда.

Членство Украины в НАТО - мнение Дуды

Как сообщал УНИАН, сегодня Дуда также подчеркнул, что наибольшей гарантией безопасности для Украины было бы членство в Североатлантическом альянсе. По его словам, есть осознание, что полное присоединение, вступление Украины в НАТО будет возможным только после прекращения военных действий, но на сегодняшний день Польша настойчиво требует, чтобы Украине выдали приглашение к членству в НАТО.

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