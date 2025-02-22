Трамп считает, что США предоставили Украине помощи на 300 миллиардов, хотя это не соответствует реальности.

Украину ожидают "проблемы", если она не подпишет соглашение о полезных ископаемых. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения со СМИ.

По его словам, Европа помогала Украине в виде кредитов, а не безвозмездной помощи.

"Мы вкладываем в три раза больше денег. Мы вложили 300 миллиардов. Они - 100 миллиардов. И вы знаете, Европа тоже делает это в виде займа. Байден просто дал денег. Не было никакого кредита. Не было никакого обеспечения. Не было ничего", - заявил Трамп.

Видео дня

Американський президент подчеркнул, что Украина должна подписать соглашение о передаче своих ресурсов.

"Так что либо мы подпишем сделку, либо у нас будет много проблем с ними. <...> Мы тратим наши сокровища на какую-то страну, которая находится очень, очень далеко. И это нормально. Но с нами нужно обращаться так же, как с Европой. Европа получает свои деньги обратно", - заявил он.

Американская помощь Украине и сделка о ресурсах

Как писал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский опроверг заявления американцев о том, что они предоставили помощи на несколько сотен миллиардов долларов. По его словам, в целом война стоила Украине 320 миллиардов долларов, из которых 200 миллиардов - это помощь и США, и ЕС. Конкретно США предоставили Украине оружия примерно на 67 млрд долларов и еще 31,5 млрд долларов прямой финансовой помощи в бюджет на отдельные программы.

По данным источников издания NV, в настоящее время США предлагают Украине создать сппециальный фонд для управления украинскими ресурсами, но с полным контролем американской стороны. Украина должна внести в этот фонд 500 млрд. долларов в виде доходов от добычи своих полезных ископаемых.

Вас также могут заинтересовать новости: