Гетца обвинили в сексуальных отношениях с несовершеннолетней девушкой.

Бывший член Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Мэтт Гетц снял свою кандидатуру на должность генерального прокурора.

Он опубликовал в микроблоге X пост, в котором рассказал о встречах с американскими сенаторами. По словам Гетца, его утверждение на должность отвлекает внимание от работы по переходу новой администрации, а сейчас не стоит тратить время на затяжную схватку:

"Министерство юстиции Трампа должно быть на месте и готовым к работе в первый же день. Я остаюсь полностью преданным тому, чтобы Дональд Трамп стал самым успешным президентом в истории. Для меня навсегда останется честью, что президент Трамп номинировал меня на должность, и я уверен, что он спасет Америку".

Скандал вокруг Гетца

На прошлой неделе в команде Трампа заявили, что номинируют конгрессмена Мэтта Гетца на должность генпрокурора. В заявлении говорилось, что он сможет "восстановить сильно подорванную веру и уверенность американцев в Министерстве юстиции".

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Как пишет Reuters, недавно Комитет по этике начал расследование в связи с обвинениями политика в сексуальных отношениях с 17-летней девушкой.

Гетц отрицает вину, однако республиканцы в Сенате не хотят голосовать за его кандидатуру до заключения Комитета.

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