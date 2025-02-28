Хуже было бы только в случае, если бы президенты начали драться, пишет издание.

Публичная ссора президентов Украины и США во время протокольной съемки в самом начале официальной встречи стала худшим сценарием из возможных. Об этом пишет корреспондент The Telegraph Роланд Олифант.

"Дипломатическая катастрофа. Нет другого способа описать это. Из всех возможных результатов сегодняшней встречи с высокими ставками в Белом доме никто не мог представить, чтобы Владимир Зеленский и Дональд Трамп кричали друг на друга", - пишет он.

По мнению журналиста, все пошло "вне худшего сценария". Хуже могло бы быть только в том случае, если бы два президента начали давать друг другу пинков, пишет Олифант.

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Журналист отмечает, что ссору спровоцировал вице-президент Джей Ди Вэнс, который начал говорить агрессивным тоном, требуя от Зеленского благодарности.

"Мистер Трамп - замечательный шоумен - трудно поверить, что он не знал, куда это идет. Трудно поверить, что это не была сознательная засада. Когда дым развеялся, украинско-американские отношения остались в луже крови", - пишет Олифант.

Ссора Зеленского и Трампа

Как писал УНИАН, после ссоры с руководителями США президент Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом. Отменена запланированная совместная пресс-конференция. Подписание соглашения о полезных ископаемых тоже под вопросом.

Тем временем Трамп уже обнародовал заявление, в котором обвинил Зеленского в неготовности к миру. По мнению Трампа, украинскому президенту следует вернуться тогда, когда он будет к нему готов.

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