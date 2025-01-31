Гренландская мечта Трампа: НАТО готовит предложение, чтобы снизить напряжение

В НАТО уверены, что интересы Трампа по безопасности можно закрыть значительным усилением присутствия Альянса в регионе

НАТО готовит предложение для Дональда Трампа относительно значительного расширения военного присутствия Альянса в Арктике в надежде, что это ослабит напряжение вокруг Гренландии. Об этом сообщает DPA со ссылкой на источники в НАТО, передает Handelsblatt.

Трамп базирует свой интерес к крупнейшему в мире острову прежде всего на интересах безопасности. Именно это стало предпосылкой предложение, которое готовит Альянс.

В НАТО уверены, что интересы Трампа по безопасности можно закрыть значительным усилением присутствия Альянса в регионе. Американцы, конечно, могли бы также участвовать в увеличении присутствия.

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Гренландия является стратегически интересной из-за своих богатых сырьевых ресурсов и как база для военного контроля над Арктикой. Кроме того, судоходные пути становятся более доступными, по крайней мере летом, поскольку климатические изменения усиливаются.

По информации источников, эту инициативу обсуждают с Трампом на неформальных переговорах. Основанием для усиления присутствия могут стать новые оборонные планы, принятые в 2023 году. Эти засекреченные документы предусматривают увеличение потенциала сдерживания и обороны также и на крайнем севере.

Отмечается, что США уже эксплуатируют космическую базу Питуффик в Гренландии на основе соглашений с Данией. Эта база поддерживает системы предупреждения о ракетном нападении, противоракетную оборону и миссии космического наблюдения. Вооруженные силы Дании также присутствуют на острове через Арктическое командование в Нууке.

Как сообщают СМИ, ситуация вокруг Гренландии очень напряженная для НАТО. Альянс должен опасаться за свой авторитет, если ведущий член вдруг угрожает силой аннексировать территорию другого государства.

В то же время растет угроза выхода США из НАТО из-за спора по Гренландии. Это было бы большой катастрофой, ведь сдерживание НАТО основывается прежде всего на ядерном арсенале США и силе их вооруженных сил.

Сейчас дипломаты колеблются с оценками того, согласится ли Трамп на это предложение. Если американскому президенту важна Гренландия только с точки зрения безопасности, то он примет предложение. Если есть другие сферы интересов, то инициатива обречена на провал.

Планы Трампа по Гренландии - последние новости

Как писал УНИАН, Дональд Трамп после своей инаугурации заявил, что Гренландия нужна США для борьбы с Россией и Китаем. По его словам, Дания не способна обеспечить надлежащий контроль над этой территорией, поэтому США хотят ее забрать.

В то же время министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что его страна может разместить свои войска в Гренландии из-за угроз Трампа. Он отметил, что Франция поможет Дании, если она в этом будет нуждаться.

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