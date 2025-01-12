В команде Трампа перечислили потенциальные угрозы, которые они видят вокруг Панамы и Гренландии.

Избранный президент США Дональд Трамп не исключает применения силы для установления американского контроля над Гренландией и Панамским каналом. Советник Трампа по вопросам национальной безопасности США Майкл Уолц в интервью ABC News подтвердил, что в этом вопросе "все варианты являются открытыми".

По его словам, Америка сталкивается с "очень серьезными угрозами" в Арктике и в Западном полушарии. "Генерал, возглавляющий наше Южное командование, Лора Ричардсон, свидетельствовала в прошлом году о том, как китайские государственные предприятия участвуют в торгах и скупают части [Панамского] канала и порты с обеих [его] сторон", - заявил Уолц.

Он подчеркнул, что через Панамский канал проходит 70% грузов между США и остальным миром, в том числе нефти и газа. Кроме того, по словам Волца, канал имеет "решающее значение" для американской военной логистики.

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"Есть элементы, из-за которых США должны вмешаться и защищать свои критические активы в Панамском канале", - сказал он.

По Гренландии, по словам Волца, тоже есть определенные беспокойства. Он отметил, что Дания для обороны острова имеет "несколько упряжек с собаками", тогда как Россия "обладает 60 ледоколами". При этом остров имеет "огромные запасы критических полезных ископаемых". Именно поэтому, по словам Волца, Трамп "готов предпринять большие и решительные шаги", чтобы защитить интересы США.

На уточняющий вопрос, действительно ли новый президент Америки допускает возможность применения военной силы, Волц заверил, что его босс "всегда оставляет все варианты открытыми".

"Есть ряд вещей, которые мы можем сделать, чтобы изменить существующие соглашения. Мы слышим от гренландцев, что они движутся в сторону независимости, что открыло бы все возможные пути для сотрудничества. Президент Трамп никогда не исключит ни одной опции, в отличие от своего предшественника. Когда дело касается нашей национальной обороны, это является первоочередной задачей главнокомандующего", - подчеркнул он.

Трамп выдвинул территориальные претензии к странам-партнерам

Как писал УНИАН, на днях Дональд Трамп начал информационную кампанию, в рамках которой выразил желание присоединить к США значительные территории.

Так, избранный президент США считает, что контроль над Гренландией является "абсолютной необходимостью для целей национальной безопасности" его страны, а также для "свободы во всем мире".

Панаму Трамп обвиняет в том, что она взимает слишком высокую плату с американских кораблей, которые проходят по Панамскому каналу. Поскольку в свое время канал построили именно американцы, Трамп считает это несправедливым.

Наконец Трамп начал полушутя высказываться на тему того, что Канада должна стать "51-м штатом США".

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