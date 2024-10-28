Президент назвал такой сценарий проигрышем Запада.

Президент Владимир Зеленский надеется, что Дональд Трамп не остановит помощь Украине в случае победы на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки.

На пресс-конференции участников четвертого саммита Украина - Северная Европа украинский лидер сказал, что не слышал от Трампа слов о прекращении поддержки Украины. В то же время он добавил, что Киев понимает все возможные риски. Самым большим из них является изменение политики Вашингтона в отношении Украины.

"Речь идет не о поддержке Украины. Знаете, если это произойдет, это будет большая победа Путина. И большой проигрыш Запада, демократии и свобод. Я не думаю, что Трамп, если он станет президентом, действительно захочет проиграть".

Выборы в США и обещания Трампа

Напомним, бывший президент Штатов обвиняет в начале полномасштабной войны администрацию Джо Байдена и самого украинского президента.

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В предвыборной компании он неоднократно обещал закончить войну в Украине всего за сутки. Недавно он сказал, что хочет вывести США из этого конфликта.

Трамп уверяет, что имеет хорошие отношения как с Зеленским, так и с кремлевским правителем Путиным. Источники западных СМИ сообщали, что частью плана его команды является сокращение поддержки Украины и настаивание, чтобы она пошла на уступки России.

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