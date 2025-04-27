Чак Шумер не согласен с направлением, по которому движется администрация Трампа в отношении Украины.

Лидер сенатского меньшинства Чак Шумер раскритиковал политику президента США Дональда Трампа в отношении российско-украинской войны. По его словам, США рискуют своими европейскими альянсами и заставляют страну показывать "слабый" вид перед иностранными противниками. Об этом сообщает Politico.

"В последние недели администрация Трампа усиливает давление на президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина с целью заставить их согласиться на предложение США, которое признает захват Крыма Россией. Трамп и другие должностные лица Белого дома, включая вице-президента Джей Ди Вэнса, также начали угрожать прекратить мирные переговоры, если обе страны не сядут за стол переговоров в ближайшее время", - напомнили в материале.

В то же время Шумер дал понять, что он отрицает направление, в котором дипломатия Трампа отошла от поддержки Украины.

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"Европейцы вступились за нас - весь Запад вступился за нас. Они вложили деньги. Они использовали все виды дипломатических и экономических инструментов, чтобы поддержать нас. И как Европа сможет доверять нам снова, если Трамп отступит?", - спросил политик.

Сенатор подчеркнул, что стратегия Трампа может подбодрить противников страны, таких как Китай и Иран.

"Хуже всего то, что это признак слабости Соединенных Штатов. Это сигнал каждому диктатору в Китае, Северной Корее, Иране, что если вы встанете и начнете запугивать Трампа, то получите свое", - отметил Шумер.

В то же время некоторые республиканцы тоже начинают критиковать подход Трампа к войне. В частности сенатор Чак Грассли (республиканец от штата Айова) предупредил президента США, что Путин "использует Америку как козла отпущения", поэтому призвал Трампа ввести санкции против России.

В свою очередь Шумер добавил, что было бы "моральной трагедией подорвать Зеленского" и выйти из переговоров о прекращении огня. Однако он отметил, что президент "движется в этом направлении".

Политика Трампа в отношении Украины - последние новости

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Крым останется с Россией. Кроме того, войны обвинил Украину в развязывании войны с Российской Федерацией.

"Я думаю, что война началась, когда они начали говорить о вступлении в НАТО. Крым останется с Россией", - сказал американский лидер.

Также в The Times писали, что Трамп угрожает выйти из переговоров на следующей неделе, если не будет достигнуто соглашение. По мнению президента США, у украинского лидера "нет реального выбора" и он должен согласиться на соглашение, предложенное Уиткоффом.

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