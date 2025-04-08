Спасательная операция возле ночного клуба продолжилась утром.

В столице Доминиканской республики в ночном клубе во время концерта обрушилась крыша прямо на посетителей. Информацию об этом подтвердил директор Доминиканского центра по чрезвычайным ситуациям Хуан Мануэль Мендес, сообщает Reuters.

Погибли минимум 15 человек, еще 101 - получил ранения, отметили в издании Listin Diario. Трагедия произошла в ночном клубе Jet Set в Санто-Доминго. Причина обрушения крыши пока что неизвестна.

Утром, 8 апреля, экстренные службы продолжили спасать людей, оказавшихся в ловушке внутри здания.

В масштабной операции после обрушения крыши принимали участие 30 спасателей из гражданской обороны, 200 сотрудников Национальной полиции, 50 спасателей из Вооруженных сил и семь подразделений Главного управления безопасности дорожного движения и наземного транспорта.

Уточняется, что в момент происшествия в клубе проходил концерт певца национального стиля меренге Рубби Переса. Его дочь, певица Зулика Перес, сообщила журналистам, что ее отец по-прежнему остается под завалами. Она попросила молиться за артиста.

Другие инциденты в ночных клубах

Как писал УНИАН, недавно в Северной Македонии в ночном клубе погибли минимум 50 человек в результате пожара, который вспыхнул в ночном клубе. Это случилось во время концерта популярной группы DNA. Мероприятие посетили около 1500 зрителей.

Незадолго до этого в ночном клубе в американском городе Акрон произошла стрельба. Во время концерта были ранены два человека.

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