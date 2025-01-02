В ночном клубе Нью-Йорка произошла стрельба: 10 человек ранены

Полиция разыскивает машину стрелка, но личность не установлена.

Вечером 1 января возле ночного клуба Amazura города Нью-Йорк, США, произошла массовая стрельба. По меньшей мере десять человек получили ранения, пишет Daily Mail.

Как отмечает издание, выстрелы раздались около 23:20 (06:20 по киевскому времени). В результате инцидента по меньшей мере три человека получили ранения. Еще несколько человек обратились за медицинской помощью, но не были госпитализированы. К счастью, никто не находится в критическом состоянии.

"Представитель полиции Нью-Йорка подтвердил, что полиция разыскивает серый седан в связи со стрельбой, но подозреваемые пока не установлены", - отмечает издание.

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Другие инциденты

Как сообщал УНИАН, во Французском квартале Нового Орлеана, США, во время празднования Нового года автомобиль въехал прямо в толпу и унес жизни 15 человек. Еще 30 получили ранения.

Кроме того, вечером 1 января в Цетине, Черногория, мужчина устроил стрельбу в кафе. В результате инцидента погибли десять человек. Среди погибших есть дети. Впоследствии стало известно, что подозреваемый в массовом убийстве в Цетине Мартинович покончил с жизнью, когда его окружили правоохранители.

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