Пожар вспыхнул на концерте известной группы.

В городе Кочани (Северная Македония), расположенном примерно в 100 километрах к востоку от Скопье, в ночном клубе вспыхнул пожар, в результате которого погибли как минимум 50 человек. Об этом сообщает информационное агентство BGNES со ссылкой на представителей властей страны.

Уточняется, что трагедия произошла 15 марта во время концерта группы DNA, на который пришло около 1500 зрителей.

По словам министра внутренних дел Северной Македонии Панче Тошковского, в больницы с различными травмами попали более 100 человек. Среди пострадавших есть несовершеннолетние. Возле медицинского учреждения в Кочани собрались родственники раненых. В свою очередь, составляются списки для установления личности погибших.

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По предварительным данным, возгорание произошло из-за использования пиротехники на концерте. Искры попали на легковоспламеняющийся потолок, после чего пламя начало стремительно распространяться. Полиция, сотрудники пожарной охраны и прокуратуры проводят расследование. Место происшествия также посетил премьер-министр Кристиан Мицковский.

На фоне трагедии премьер-министр Болгарии Росен Желязков выразил соболезнования Северной Македонии и предложил помощь.

"Медицинские учреждения в городах София и Варна в полной готовности. Болгарские ВВС готовы в случае необходимости перевезти нуждающихся в лечении", - заявил премьер-министр Росен Желязков.

Инциденты в ночных клубах

Как писал УНИАН, 1 января 2025 года в ночном клубе Нью-Йорка произошла стрельба, в результате чего ранения получили как минимум 10 человек. Злоумышленникам удалось скрыться.

Похожий случай произошел 12 марта в американском городе Акрон. На концерте известного американского рэпера произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека. Злоумышленнику, который открыл огонь по зрителям, также удалось скрыться.

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