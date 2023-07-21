По словам представителя украинской разведки, внутренние процессы Кремля начали выходить наружу.

Задержание террориста Игоря Гиркина (Стрелкова) в России свидетельствует о том, что между башнями Кремля началась фаза активного противостояния.

"Пушкин дописался, Гагарин долетался, А Гиркин договорился. Это хорошие новости. Там банка с пауками продолжает активно двигаться. Мы можем желать успехов всем участникам процесса", - заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

По его словам, такие процессы в Кремле происходили в более скрытой форме. Однако мятеж глава ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина вывел подобные вещи наружу.

Видео дня

По мнению Юсова, сейчас в РФ сложилась парадоксально ситуация. Так, шли на Москву и сбивали самолеты боевики Пригожина, а задерживают в результате Гиркина. Представитель ГУР назвал это особенностью путинского режима.

"Вопрос не в самом Гиркине. Он и до этого не действовал как самостоятельная фигура. Значит обитатели башен Кремля переходят в активную фазу внутреннего противостояния. И здесь точно можно сказать, что дальше будет", - подытожил представитель ГУР.

Задержание Гиркина - что известно

Сегодня, 21 июля, в Telegram-канале террориста появилось обращение от имени его жены Мирославы Регинской. Она написала, что в их московскую квартиру приехали из Следственного комитета, задержали Стрелкова (Гиркина) и увезли его в неизвестном направлении.

Адвокат Гирника Александр Молохов сообщил, что точных данных о местонахождении и сути предъявленных обвинений нет. Однако по словам Регинской, Гиркина обвиняют по статье 282 Уголовного кодекса Российской Федерации (экстремизм).

При этом в апреле террориста требовали проверить на предмет дискредитации российской армии. Он в своем Telegram особенно резко высказывался в адрес российского диктатора Владимира Путина и Алины Кабаевой, которую называют его гражданской женой.

Позже бывший депутат, врач ЧВК "Вагнер" Дмитрий Петровский признался, что написал заявление на бывшего "министра обороны "ДНР" и ярого критика Кремля.

Вас также могут заинтересовать новости: