В НАТО призвали Россию прекратить выборочное выполнение Договора по открытому небу

В Альянсе отметили, что Россия уже много лет вводит ограничения на полеты, несовместимые с договором

Представители стран-членов НАТО призвали Россию полностью соблюдать обязательства по Договору по открытому небу.

Об этом говорится в заявлении Альянса по результатам заседания Североатлантического совета, сообщает Европейская правда.

"Мы твердо привержены сохранению эффективного международного контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. Мы все согласны с тем, что все государства-участники Договора по открытому небу должны полностью выполнять свои обязательства и обязательства", - говорится в заявлении.

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В НАТО отметили, что Россия уже много лет вводит ограничения на полеты, несовместимые с договором, в том числе ограничения на полеты над Калининградом и в России вблизи ее границы с Грузией.

"Продолжающееся выборочное выполнение Россией своих обязательств по Договору об открытом небе подорвало вклад этого важного договора в обеспечение безопасности и стабильности в евроатлантическом регионе. Союзники призвали Россию вернуться к полному соблюдению договора", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 21 мая, президент США объявил о выходе из Договора по открытому небу. Американская сторона объяснила это нарушения условий соглашения со стороны России.

Напомним, Договор об открытом небе был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Договор, объединяющий 35 стран, позволяет его участникам совершать обзорные полеты самолетов, не несущих оружия, над территориями стран-участниц.

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