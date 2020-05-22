В НАТО призвали Россию прекратить выборочное выполнение Договора по открытому небу
Представители стран-членов НАТО призвали Россию полностью соблюдать обязательства по Договору по открытому небу.
Об этом говорится в заявлении Альянса по результатам заседания Североатлантического совета, сообщает Европейская правда.
"Мы твердо привержены сохранению эффективного международного контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. Мы все согласны с тем, что все государства-участники Договора по открытому небу должны полностью выполнять свои обязательства и обязательства", - говорится в заявлении.
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В НАТО отметили, что Россия уже много лет вводит ограничения на полеты, несовместимые с договором, в том числе ограничения на полеты над Калининградом и в России вблизи ее границы с Грузией.
"Продолжающееся выборочное выполнение Россией своих обязательств по Договору об открытом небе подорвало вклад этого важного договора в обеспечение безопасности и стабильности в евроатлантическом регионе. Союзники призвали Россию вернуться к полному соблюдению договора", - говорится в заявлении.
Как сообщал УНИАН, 21 мая, президент США объявил о выходе из Договора по открытому небу. Американская сторона объяснила это нарушения условий соглашения со стороны России.
Напомним, Договор об открытом небе был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Договор, объединяющий 35 стран, позволяет его участникам совершать обзорные полеты самолетов, не несущих оружия, над территориями стран-участниц.
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