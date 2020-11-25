Военные подорвали здания перед тем, как покинуть район / скриншот из видео
Военнослужащие Армении подорвали воинскую часть в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха.
Кадры взрыва опубликованы в Telegram-канале РИА Новости 24 ноября.
Военные подорвали здания перед тем, как покинуть район. Кельбаджарский район в полночь перешел под контроль Азербайджана.
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Мирное соглашение по Нагорному Карабаху: что известно
- 10 ноября ночью премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал с Азербайджаном и Россией соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.
- В Нагорном Карабахе после завершения боевых действий будет развернута совместная миротворческая миссия России и Турции.
- Жители Еревана, протестовавшие против решения о прекращении войны в Нагорном Карабахе, прорвали оцепление и ворвались в здание правительства Армении.
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