Кельбаджарский район в полночь перешел под контроль Баку.

Военнослужащие Армении подорвали воинскую часть в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха.

Кадры взрыва опубликованы в Telegram-канале РИА Новости 24 ноября.

Военные подорвали здания перед тем, как покинуть район. Кельбаджарский район в полночь перешел под контроль Азербайджана.

Мирное соглашение по Нагорному Карабаху: что известно

10 ноября ночью премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал с Азербайджаном и Россией соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

В Нагорном Карабахе после завершения боевых действий будет развернута совместная миротворческая миссия России и Турции.

Жители Еревана, протестовавшие против решения о прекращении войны в Нагорном Карабахе, прорвали оцепление и ворвались в здание правительства Армении.

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Автор: УНИАН