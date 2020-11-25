Военные подорвали здания перед тем, как покинуть район / скриншот из видео

Военнослужащие Армении подорвали воинскую часть в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха.

Кадры взрыва опубликованы в Telegram-канале РИА Новости 24 ноября.

Военные подорвали здания перед тем, как покинуть район. Кельбаджарский район в полночь перешел под контроль Азербайджана.

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Автор: УНИАН