Луиза и ее подруги отказались отвечать напрямую, сказав, что «в самом начале договорились не задавать самый главный вопрос».

Один из авторов расследования о вероятной третьей дочери президента России Владимира Путина - 17-летней Елизавете Кривоногих (Луизе Розовой) – поговорил с ней в Clubhouse и попросил ответить на интересующий всех вопрос.

Об этом сообщает The Village.

«Я бы этот вопрос никогда не захотел задавать лично. Но вы все прекрасно понимаете, что вас, пятерых питерских зумеров, слушают в Clubhouse люди - Кантемир Балагов заходит - потому что их интересует один момент: правда ли вы дочка Путина. Поэтому я спрошу этот вопрос - правда ли вы дочка Путина?» - поинтересовался расследователь Андрей Захаров.

Луиза и ее подруги отказались отвечать напрямую, сказав, что «в самом начале договорились не задавать самый главный вопрос».

«Вы же как журналист должны понимать, что она никогда вам не скажет ничего», - вступилась за Луизу одна из ее подруг.

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«Во-первых, меня зовут не Лиза, а Луиза, очень приятно», - ответила Захарову Луиза с тяжелым вздохом. После небольшой паузы вновь заговорила ее подруга, которую однако быстро перебил Захаров:

«Что за защитники? Лиза, скажите, пожалуйста, вы. Я понимаю, что у вас много защитников, но я даже не нападаю. Я просто у вас спросил».

«А мне кажется, вы довольно резко реагируете», - ответила Луиза.

Ее подруги по эфиру добавили, что ощущают себя очень тревожно в одной «комнате» с Захаровым.

«Если у вас больше нет вопросов, то приятного вам вечера» - сказала Луиза.

После этого Захарову удалось узнать, сильную ли травму он нанес Луизе своим расследованием.

«Нет, ну что вы. У меня был такой затор в жизни, стагнация. Я очень благодарна, что у меня появилась такая возможность, что меня осветили, увидели мой аккаунт. Я никогда не пыталась популяризировать себя, но… Я чувствую себя прекрасно, можете за меня не переживать», - ответила Розова.

Что интересно, перед беседой с Захаровым, вероятная дочь Путина выдала неоднозначный ответ на вопрос, как ей фраза: «Если бы хотели убить, убили».

«"Золотой миллиард" - это общество таких богачей, которые устроили всю эту канитель с коронавирусом. Получается, что они убивают людей. Я в это верю. Тогда почему если обычные люди могут это делать, то правительство не может - в разумных целях? Я не скажу, что я за, но просто такое есть, и мы в этом живем», - заявила она.

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Автор: УНИАН