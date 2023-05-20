У отеля запланирован протест, на месте уже дежурят полицейские.

Подсанкционная дочь министра иностранных дел Екатерина Винокурова (Лаврова) приехала в Грузию на свадьбу брата своего мужа Александра Винокурова.

Такой вывод сделал грузинский оппозиционный телеканал Mtavari, ссылаясь на соцсети самой Винокуровой и ее друзей, правда сейчас все их аккаунты почему-то закрыты.

Свадьба родственника Винокуровой проходит, по информации журналистов, в историческом крае на востоке Грузии - в Кахетии.

Видео дня

Застолье зять Лаврова организовал в пятизвездночном отеле Kvareli Lake Resort. СМИ узнали о прибытии Лавровой-Винокуровой в гостиницу, позвонив в Kvareli Lake Resort от лица якобы курьера по поводу доставки букета дочери российского министра. Там подтвердили ее приезд.

Однако позже администрация отеля заявила, что посетителей с такой фамилией у них нет, обвинив журналистов в дезинформации. Грузинские власти пока никак не комментировали прибытие родственников Сергея Лаврова.

Тем временем "Радио Свобода" сообщает, что у отеля запланирован протест, на месте уже дежурят полицейские.

Протесты в Грузии - главное

Протесты в Грузии вспыхнули с новой силой 19 мая 2023 года - после того, как Тбилиси возобновил пассажирское авиасообщение с Москвой.

Для граждан, переживших в 2008 году полномасштабное российское вторжение, такой шаг правительства стал очередным ударом. Во время протестов у аэропорта в Тбилиси российских туристов провожали под лозунги в поддержку Украины, а некоторым приезжим напомнили об их кровавых войнах, в том числе оккупации Абхазии и Южной Осетии.

Страны Запада, среди которых была и Украина, осудили такое решение грузинских властей. Грузии также пригрозили санкциями, но действующее правительство проигнорировало предупреждения и продолжило курс на пророссийскую повестку в Грузии.

В предыдущий раз массовые протесты вспыхнули в стране, когда пророссийские силы в правительстве Грузии пытались узаконить "иноагентов" среди СМИ по примеру России. Но тогда руководство государства пошло протестующим на уступки.

Вас также могут заинтересовать новости: