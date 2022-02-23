Президент России доказывает, что не является мастером по большой войне, считает эксперт.

Для Украины выгодно то, что президент России Владимир Путин признал самопровозглашенные "ЛНР" и "ДНР" независимыми.

Украинская сторона избавилась от необходимости выполнять Минские соглашения по Донбассу, рассказал российский политтехнолог Станислав Белковский в эфире канала "Украина 24".

По его словам, глава РФ по-прежнему доказывает, что является мастером спецопераций, а не специалистом по большой войне.

"…уже в конце прошлого года… с высокой вероятностью было понятно, что именно он так и поступит, как поступил сейчас, то есть это… не сенсационный вариант. Для Украины… ситуация достаточно выгодна, потому что Украине удалось избавиться от гораздо худшего варианта – полноценной имплементации Минских соглашений", – заявил эксперт.

Напомним, в середине февраля на части востока Украины обострилась ситуация – боевики обстреливали населенные пункты, а обвиняли в атаках украинскую сторону. Позже в "ЛДНР" была объявлена массовая эвакуация населения в РФ и "мобилизация".

Владимир Путин 21 февраля признал независимость псевдореспублик, а также одобрил введение на часть Донбасса российских "миротворцев".

Украина и ряд западных стран резко выступили против действий РФ по Донбассу.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что глава РФ "разорвал в клочья Минские соглашения". Дипломат отмечала, что размещение на части Донбасса российских "миротворцев" – нонсенс.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России вопрос Минских договоренностей на повестке дня больше не стоит.

Справка УНИАН. Россия в 2014 году захватила украинский Крым и поддержала боевиков, которые на части Донбасса создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". На часть востока Украины также вторглись российские войска.

Ряд стран Запада наказали Россию за агрессию против Украины – ввели санкции.

Для разрешения конфликта на Донбассе были подписаны Минские соглашения. Россия утверждала, что не является стороной конфликта, называла его "внутриукраинским" и призывала Киев к прямым переговорам с боевиками.

Украинская сторона категорически против того, чтоб напрямую вести диалог с представителями "ЛДНР", поскольку считает их марионетками Кремля.

В конце января текущего года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Минские договоренности "подписаны под дулом", и Киев не намерен их выполнять.

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