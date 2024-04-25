По словам дипломата, с нынешним правителем РФ больше не может быть нормальных дипломатических отношений.

Великобритания уже не может иметь нормальные дипломатические отношения с нынешним правителем России Владимиром Путиным. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, сообщает Independent.

По его словам, причиной такого положения вещей, в частности, стало вторжение РФ в Украину.

"Когда я стал премьер-министром (2010 год - УНИАН), у нас были сложные отношения с Россией, и я подумал, что было бы правильно попробовать и увидеть, сможем ли мы построить более прочные отношения, но в конце концов они сломались из-за того, что Россия сделала в Сирии, из-за того, что Путин сделал в Украине еще в 2014 году. К тому времени, когда я покинул пост, отношения с Россией были в довольно плохой ситуации, но из-за того, что сделал Путин, с тех пор он, очевидно, вел себя еще хуже", - сказал дипломат.

Он провел параллель между отношениями Великобритании с РФ и отношениями Королевства с Китаем.

"С точки зрения Китая это правильно, что мы сотрудничаем, что мы торгуем, что мы обсуждаем вещи с ними, но это совсем другая ситуация, с которой мы сталкиваемся сегодня. У нас были уйгуры, у нас была ситуация с Гонконгом, у нас была дипломатия "воина-волка", и это правильно, что мы защищаем себя от усилий Китая, которые были сделаны, например, чтобы подорвать нашу демократию", - подчеркнул Кэмерон.

Издание отмечает, что заявление главы МИД было сделано в тот момент, когда Великобританию обвинили в том, что она помогает Москве "платить за ее войну" в Украине, импортируя рекордные объемы очищенной нефти из стран, которые перерабатывают российское топливо.

Помощь Великобритании Украине - последние новости

На днях Великобритания объявила о крупнейшем в истории пакете военной помощи Украине. В него, в частности, вошли бронетехника, лодки и ракеты Storm Shadow.

В целом военная помощь Великобритании Украине в этом финансовом году составит 3 миллиарда фунтов стерлингов.

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