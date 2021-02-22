Министры иностранных дел ЕС сегодня, как ожидается, одобрят новые санкции против России из-за заключения оппозиционного политика Алексея Навального и репрессий против его соратников.
Ведущие дипломаты из 27 стран-членов ЕС, которые собрались в Брюсселе, вероятно, применят ограничения против российских должностных лиц и организаций, в частности из-за замораживания активов и запрета на выдачу виз, в рамках недавно начатого санкционного инструмента для наказания нарушителей прав человека, пишет Радио Свобода.
Новые санкции против России последуют после недель внутренних дебатов в ЕС. В октябре Евросоюз внес шестерых российских чиновников в «черный список» из-за отравления Навального.
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21 февраля Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия продолжает игнорировать решение Европейского суда по правам человека, который требует от правительства России освободить Навального.
Страны-члены ЕС во главе с Польшей и странами Балтии призывают к более жесткой политике в отношении России, включая дополнительные экономические санкции. Накануне встречи в Брюсселе двое ближайших союзников Навального встретились в бельгийской столице с восемью министрами иностранных дел ЕС и несколькими послами ЕС.
Один из соратников Навального, Леонид Волков, сказал AFP, что они «говорили об адресные персональные санкции против ближайших союзников Путина и людей, виновных в серьезных нарушениях прав человека». Встречу организовал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Другая группа членов ЕС, в том числе Франция и Германия, выступают за более целенаправленный подход и исключение экономических санкций. Обычно для введения санкций требуется согласие всех членов блока.
Накануне встречи в Брюсселе министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, что ЕС должен ввести новые санкции против России в связи с делом Навального.
Австрийский дипломат сказал, что ожидает «широкой поддержки» целевых санкций среди 27 членов ЕС, но добавил, что санкции «должны быть политически грамотными и юридически совершенными».
Решение о введении новых мер против России приведет по сути к тому, что министры иностранных дел поручают дипломатической службе ЕС составить список санкций в отношении лиц, виновных в осуждении Навального и, возможно, также в покушении на него.
США, ЕС, Великобритания и Канада уже ввели ряд санкций против России из-за аннексии Крыма в 2014 году и поддержки Москвой сепаратистов на востоке Украины.
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