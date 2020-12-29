Во ФСИН России считают, что Алексей Навальный якобы уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции.

Федеральная служба исполнения наказаний РФ пригрозила обратиться в суд для замены российскому оппозиционеру Алексею Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальный.

Об этом сообщили адвокат Вадим Кобзев и пресс-служба ФСИН.

Адвокату прислали СМС-сообщение с требованием, чтобы Навальный пришел в ведомство в 9:00 29 декабря. Там считают, что он якобы уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции. И если это подтвердится, ФСИН может подать в суд ходатайство о замене условного срока на реальный.

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Навальный в своем Instagram напомнил, что его вызвали «буквально в день испытательного срока по "делу «Ив Роше»".

«Напоминаю, что я это дело выиграл у путинских властей в ЕСПЧ. Суд постановил, что даже предмета преступления нет, то есть дело полностью сфабриковано. Мне даже Минюст РФ компенсацию выплатил, но ФСИН продолжает считать меня условно осужденным»,- прокомментировал оппозиционер.

Навальный добавил, что ФСИН прочитала статью в Lancet, но «не заметила» заголовок: «Отравление химическим оружием "Новичок"». «Если статью в "Ланцете" признают на государственном уровне, то где, извините, уголовное дело по факту отравления?» - спросил он.

Дело "Ив Роше" против Навального: что известно

Дело "Ив Роше" против Алексея Навального и его брата Олега было начато Следственным комитетом РФ по заявлению генерального директора компании "Ив Роше Восток" (российского филиала Yves Rocher) в 2012 году.

30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы вынес обвинительный приговор: Алексей Навальный был приговорен к 3,5 годам условно, а Олег Навальный - к 3,5 годам колонии общего режима.

17 октября 2017 года ЕСПЧ постановил, что приговор был необоснованным.

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Автор: Денис Прядко