74-летнего Брюнеля считают причастным к подбору молодых девушек для американского миллиардера Джеффри Эпштейн

Во Франции полиция задержала владельца модельного агентства MC2 Model Management Жан-Люка Брюнеля. Ему предъявили обвинения в изнасиловании и сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних, сексуальных домогательствах и торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Читайте такжеСын королевы Елизаветы II отказывается сотрудничать с ФБР по делу о секс-скандале - СМИОб этом пишет Bloomberg, ссылаясь на прокуратуру.

74-летнего Брюнеля считают причастным к подбору молодых девушек для американского миллиардера Джеффри Эпштейна.

По данным Le Parisien, Эпштейн и Брюнель были близкими друзьями и Эпштейн частично финансировал MC2 Model Management.

Предполагается, что в прошлом Брюнель работал с Кристи Тарлингтон, Шэрон Стоун, Моникой Беллуччи и Миллой Йовович.

Дело Эпштейна

ВСША в тюремной камере нашли мертвым миллиардера Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в продаже людей в сексуальное рабство и педофилии. По сообщениям СМИ, он покончил жизнь самоубийством.

Миллиардер был арестован по обвинению в торговле людьми в начале июля. По версии следствия, Эпштейн получал сексуальные услуги несовершеннолетних девушек и "одалживал" их влиятельным людям.

В середине 2000-х его уже обвиняли в сексуальном насилии над детьми и в принуждении несовершеннолетних к проституции, но, благодаря сделке со следствием, он получил 13 месяцев тюрьмы.

В конце 2019 года сын Елизаветы II принц Эндрю сложил монаршие обязанности на фоне обвинений о связи с подозреваемым в сексуальных преступлениях Эпштейном.

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Автор: УНИАН