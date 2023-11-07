Министр отметил, что Украина предложила ЕС решение, однако результата пока нет.

Украина предложила Европейскому Союзу решение по разрушению монополии Российской Федерации на поставку топлива на атомные электростанции в страны-члены ЕС. В частности, речь идет о санкции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал на брифинге в Брюсселе журналистам после встречи с тремя комиссарами Европейского Союза – Оливером Варгеи, Дидье Рейндерсом и Марошем Шевчовичем.

В частности, глава МИД ответил на вопрос, почему в Евросоюзе не вводят санкции против российской атомной энергетики и компании "Росатом".

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"Потому что делают большую ошибку. Мы откровенно европейским коллегам говорим, что вы совершаете большую ошибку, позволяя России зарабатывать на ядерной индустрии", – подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что Украина вместе с компанией Westinghouse предложила решение, которое разрушает монополию России на поставки топлива на атомные электростанции в странах ЕС, построенные Россией и Советским Союзом.

"Мы дали удочку в руки ЕС, чтобы она поймала большую жирную санкционную рыбу "Росатома". Но, к сожалению, мы пока этого результата не видим. Считаем это ошибкой. И откровенно об этом говорим", – сказал Кулеба.

Санкции против РФ

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский еще в феврале 2023 года заявлял, что санкции против российской атомной энергетики должны стать частью глобального санкционного пакета. Однако сейчас принятие этого решения встречает определенное сопротивление.

В начале ноября стало известно, что Европейский Союз уже работает над 12-м пакетом санкций против РФ. По словам президента Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляйен, новый санкционный пакет будет включать новые импортные и экспортные запреты и более жесткие меры по верхнему пределу цен на нефть. Также ограничения наложат на лиц, причастных к войне РФ против Украины и незаконному похищению украинских детей.

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