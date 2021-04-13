В силовиков полетели фейерверки, люди скандировали фамилию убитого.

В пригороде Миннесоты вторые сутки подряд продолжаются протесты в связи с гибелью 20-летнего Даунта Райта, которого случайно застрелил полицейский.

Об этом сообщает The Guardian.

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Правоохранители применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и другие несмертельные средства, чтобы разогнать толпу граждан, собравшихся возле местного отделения полиции. В силовиков полетели фейерверки, люди скандировали фамилию убитого.

Столкновения произошли через несколько часов после опубликованных полицией записей перестрелки в воскресенье вечером, что засвидетельствовала смерть темнокожего гражданина.

Даунта Райта остановили за возможное нарушение правил дорожного движения; он был застрелен после короткой перепалки с офицерами. 26-летний коп по ошибке вынул оружие вместо электрошокера.

Начальник полиции Тим Гэннон во время брифинга сообщил, что Райта остановили из-за просроченной регистрации автомобиля и что стрельба была явно случайной.

Это сразу же спровоцировало уличные протесты, сопровождавшиеся грабежами лавок местного ТЦ.

Убийство Джорджа Флойда

США в прошлом году всколыхнули продолжительные массовые протесты, спровоцированные убийством полицейским темнокожего американца Джорджа Флойда.

В ряде случаев протестные акции по всей стране переросли в масштабные погромы и стычки активистов движения BLM с полицией.

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Автор: Яна Ставская