Такую идею сообщил начальник сухопутных войск Дании.

Несколько групп датских солдат планируется отправить в Украину. Об этом сообщил начальник сухопутных войск и генерал-майор Петер Бойсен. По его словам, солдаты, которые будут представлять разные полки сухопутных войск, будут направлены на учения без оружия. Особое внимание уделяется опыту трехлетней дроновой войны на фронте.

"Скорость — это мышление. За 42 года моей службы в армии я не видел, чтобы события развивались так стремительно, как сейчас", - отметил Бойсен в интервью телеканалу TV 2, наблюдая за обучением разведывательного полка в обращении с новыми ударными БПЛА.

По словам Бойсена, новые системы вооружений и боевые техники стали результатом его двух визитов в Украину за последние месяцы. Теперь он хочет ускорить процесс, отправив больше солдат на курсы в Украину.

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Точное количество солдат пока не определено, и курсы еще не утверждены, но, как сообщил генерал, планируется, что инструкторы и солдаты пройдут обучение длительностью от одной до двух недель — возможно, уже этим летом.

"Мы отправим группы, чтобы они на месте узнали, какой опыт получили украинцы. Чтобы те, кто ежедневно работает с этим, а не только я, получили реальный опыт", - добавил он.

Посол России в Дании Владимир Барбин, по информации СМИ, уже заявил, что отправка датских военных в Украину для изучения боевого опыта "еще глубже втягивает Данию в конфликт" и провоцирует дальнейшую неконтролируемую эскалацию. Якобы военные объекты и места дислокации личного состава Дании в любой точке Украины будут являться "законной целью" для российской армии.

Что еще известно об отправке европейских военных в Украину

Ранее УНИАН сообщал, как продвигается вопрос отправки миротворцев в Украину. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в контексте перспективы отправки в нашу страну иностранного военного контингента существует много вопросов, но мало ответов.

Британия и Франция, в свою очередь, ускорят военное планирование "коалиции желающих". "Силы заверения" будут предназначены для сдерживания любых будущих атак со стороны РФ после потенциального мирного соглашения.

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