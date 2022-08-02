Украина получит еще одну оборонительную поддержку на сумму до 550 миллионов долларов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о новом оружии, которое получит Украина. Он отметил, что раньше о таких названиях мы могли только мечтать.

Об этом Данилов рассказал в интервью "24 каналу".

По его словам, Украина получит то, о чем раньше мы только мечтали.

"Мы сейчас договариваемся, чтобы она пришла как можно скорее. Скорость-очень важный вопрос. Ну и качество... Мы о таких названиях в марте только мечтали. Я очень хорошо помню, как президент собирал каждое утро и каждый вечер, каждый день (совещания - УНИАН)... Все сидели и ломали головы, где что взять, какую помощь взять", - рассказал Данилов.

А сейчас мы получим оружие с совсем другими названиями, совсем другими характеристиками и возможностями. Данилов поблагодарил ВСУ, ведь наши защитники и защитницы очень быстро учатся и очень удачно используют новое оружие. Именно это приятно поражает Запад, благодаря этому другие страны хотят давать нам все больше нового вооружения.

Как уже сообщал УНИАН, 1 августа Байден воспользовался своими полномочиями в соответствии с Конституцией и законами США и поручил Государственному секретарю Энтони Блинкену выделить Украине оборонную поддержку на сумму до 550 млн долларов.

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